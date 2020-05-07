Birçok markanın alamadığı riski aldık

Peugeot Türkiye, Nisan ayında gerçekleştirdiği 3 bin 960 adet satış ile pazar payını bir önceki aya göre dokuz puan arttırdı. Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç “Birçok markanın alamayacağı riskleri alarak isabetli bir planlama yaptık” dedi.

Peugeot nisan ayında yaptığı satışla SUV segmentide de lider oldu. Nisan ayında 3 bin 347 adet SUV satışı ile yüzde 42 pay alarak toplam SUV segmentinin en çok satan markası yine Peugeot oldu. Peugeot Türkiye, yılın ilk çeyreğinde toplam 7 bin 142 adet SUV satışı yaptı. 2020 Ocak – Nisan toplam SUV’deki liderliğini de devam ettirdi. Yeni SUV 2008 modeli Nisan ayındaki 1.351 adetlik satış ile B-SUV segmentinin lideri. Ocak – Nisan arasında gerçekleştirdiği 2 bin 224 adetlik toplam satış ile de B-SUV segmentinde liderlik koltuğuna oturdu. Sene başından beri toplam 4 bin 423 adet satılan markanın amiral gemisi SUV 3008 modeli Nisan ayındaki 1.882 adetlik satışı ile C-SUV segmentindeki liderliğini korumaya devam etti. Benzersiz sürüş keyfi ile beğeni toplayan ve 2020 yılında toplam 495 adet satılan SUV 5008 modeli ise Nisan ayındaki 114 adetlik satışı ile Nisan ayında D-SUV segmentinin lideri oldu.

SATIŞLARIN ÇOĞU DİJİTAL

Peugeot Türkiye, nisan ayında hem dijital kanallarda hem de showroom’larda iletişime geçilen toplam müşteri temas sayısında tarihinin en yüksek sayısına ulaştı. Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 47 oranında daralarak 26 bin 457 adet ile tamamlanan Türkiye toplam pazarındaki satışlarını bir önceki aya göre yüzde 30 oranında artırarak 3 bin 960 adet satış ile büyük başarı gösterdi. Nisan ayında bugüne kadarki en yüksek dijital talep adedini alan Peugeot Türkiye‘nin satışını gerçekleştirdiği birçok otomobilin tanıtımı, kredi ve satış süreçleri dijital sistemler üzerinden gerçekleştirildi ve isteyen Peugeot severlerin araçları evlerine teslim edildi.

108 MADDELİK COVİD PROTOKOLÜ

Peugeot Türkiye, içinde bulunulan bu hassas dönemin daha kolay atlatılmasını sağlayacak yeni çalışma düzenini çok hızlı bir şekilde hayata geçirerek müşteri ve çalışan sağlığının en önemli husus olduğu inancıyla 108 maddelik COVID-19 protokolünü devreye aldı. Tüm tesislerin çok hızlı bir şekilde bu protokole göre COVID-19’a hazır hale gelmesini ve bağımsız bir denetim firması tarafından denetlenmesini sağladı. En iyi hizmeti kesintisiz bir şekilde sunarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak adına araç tanıtımı ve satış süreçleri dijitalleştirildi. Bununla beraber isteyen müşterilerin otomobilleri dezenfekte edilerek evlerine teslim edildi.

YÜKSEK ADETTE OTOMOBİL GETİRDİK

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç: “Pazardaki tüm olumsuzluklara rağmen kendimize ve teşkilatımıza güvendik. Birçok markanın alamayacağı riskleri alarak isabetli bir planlama yaptık. Tamamının satılacağını taahüt ederek yüksek adette ve farklı donanıma sahip otomobilleri Avrupa’dan getirdik. Hızlı bir şekilde yeni ürün gamı ile ilgili satış ekiplerimize eğitim verdik. Değişime çok hızlı ayak uyduran bayi teşkilatımız, bayi çalışanlarımız ve tüm stratejik iş ortaklarımız ile bu sonuca ulaştık. Perakende tarafında ciddi bir takım çalışması içinde bu başarıya ulaşırken; kurumsal satış ekibimiz de portföydeki tüm potansiyel müşterilerimizi yoğun bir şekilde taradı. Ciddi bir satış gerçekleştirdi” dedi.