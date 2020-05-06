Nisan ayında araç satışları yüzde 15 geriledi. Nisan ayında toplamda 26 bin 457 adet araç satışı gerçekleşti. Araç satışlarına baktığımızda pazarın ağırlığını ithal modeller oluşturdu. Toplamda 8 bin 59 yerli, 18 bin 398 ithal araç satıldı.

ALİ YILDIRIM

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Nisan ayında virüs etkisini yaşadı. Nisan ayında araç satışları koronavirüs salgını nedeniyle kesilen talebin etkisiyle geçen yıla göre yüzde 14,6 daraldı. Nisan ayında araç satışları 2003 yılından bu yana en zayıf nisan ayı performansını gösterdi. Nisan ayında 26 bin 457 adet araç satışı gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre satışlar 10 yıllık Nisan ortalamasının yüzde 72,4 altında kaldı.

OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 10 DÜŞTÜ

Otomobil satışları Nisan’da yüzde 10,6 azalarak 21 bin 825 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı yüzde 29,3 ile daha keskin bir daralma kaydetti. Pazar 4 bin 632 adete geriledi. Türkiye araç pazarı 2018 yılında yükselen kur ve faizlerin etkisiyle ivme kaybettikten sonra kur kriziyle birlikte hızla daraldı. Satışlar kriz öncesindeki yaklaşık 1 milyon adet seviyesinden 480 bin adetlere geriledi.

BENZİNLİNİN PAYI ARTTI

2020 yılı nisan ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 31,4 artarken, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 8,3 ve 2000cc üstü otomobil satışları da 33,6 geriledi. Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, benzinli otomobil satışları 58 bin 146 adetle yüzde 47,9 pay, dizel otomobil satışları 54 bin 1 adetle yüzde 44,5 pay, otogazlı otomobil satışları 5 bin 361 adetle yüzde 4,4 pay aldı. Ayrıca, nisan sonunda 115 adet elektrikli ve 3 bin 832 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

PAZAR LİDERİ İLK KEZ PEUGEOT

Nisan satışlarına baktığımızda Fransız üretici Peugeot’un ilk kez lider olduğu görülüyor. 3 bin 960 adet araç satan markanın satışlarının çoğunu SUV modeller oluşturuyor. ODD’nin açıkladığı verilere göre, Peugeot’u 3 bin 762 adet araç satan Fiat, 3 bin 109 araç satan Renault, 2 bin 587 araç sata Volkswagen ve 2 bin 339 araç satan Ford’un takip ettiği görülüyor.

SUV SATIŞLARI NİSAN’DA SEDANI DA GEÇTİ

Toplamda 21 bin 825 otomobilin satıldığı nisan ayında en çok tercih bu kez sedan otomobillerden yana olmadı. SUV satışları tarihinde ilk kez sedanları solladı. Nisan ayında 7 bin 430 adet sedan otomobil satışı gerçekleşirken, SUV segmenti 8 bin satış adedine yaklaştı.