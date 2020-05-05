Bir dönem Opel’e montaj hizmeti vermiş Torbalı tesisi PSA’nın yedek parça deposu oldu.

Groupe PSA 2019 Haziran’da, sahibi olduğu Opel markasının Torbalı ilçesinde yer alan arazisine yatırım yapacağını açıkladı. İzmir Torbalı lokasyonunda yapılandırılan yedek parça deposunun faaliyetine başladığını duyurdu. Groupe PSA’nın Türkiye ekonomisi ve pazarına inandığını açıklayan Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, deponun dört markaya hizmet verdiğini vurguladı. Cornuaille, Groupe PSA’nın sahibi olduğu Peugeot, Citroën, Opel ve DS markalarıyla birlikte yatırımlarına ve büyümeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. opel torbalı PSA

4 MARKAYA HİZMET VERECEK

Bu yılın başında Peugeot, Citroën ve DS markalarına ait İstanbul’daki depoların Torbalı’ya taşınma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte tüm Groupe PSA markaları için merkez depo haline gelen tesisin, yapılan yeni yatırımlarla, kapasitesi ve kullanım oranı artırıldı. Toplam 18 bin metrekarelik kapalı alana ve 45.000 referansı stoklayabilme kapasitesine sahip bu lojistik merkez, Türkiye geneline yayılmış sekiz Distrigo platformuna günlük sevkiyat yapan yeni bir yapıya dönüştürüldü. Tesiste, markalara ait ithal parçaların yanı sıra, yurtiçinden tedarik edilen yedek parça, aksesuar ve sarf malzemeleri de stoklanıyor.