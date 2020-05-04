Otomotiv üretiminin durmasıyla birlikte ihracat çakıldı. Her ay şampiyon olan otomotiv endüstrisi ihracatı, nisan ayında yüzde 243 geriledi. En fazla kayıp ise ihracatın yüksek olduğu AB ülkelerinde gerçekleşti.

ALİ YILDIRIM

Nisan ayında koronavirüs etkisiyle üretim resmen durdu. Bunu hem kapasite kullanım oranları hem de PMI verileri sonuçları da gösteriyor. Üretim olmayınca ihracatta da sert fren gerçekleşti. Yüzde 41 düşen ihracat karşısında ithalatta yüzde 28 geriledi. İthalatta ihracat kadar kayıp görülmedi. Her ay lider olan otomotiv sektörü ihracatı ise nisan ayında yüzde 243’lük kayıpla dikkat çekti. Otomotiv ihracat nisan.

BİR AYDA YÜZDE 243 GERİLEDİ

TİM verilerine göre en büyük kaybın otomotiv sektöründe olduğu görülüyor. Fabrikaların üretime ara vermesi, yeni model araç ihracatını minimuma indirdi. Her ay ihracat liderli olan otomotiv sektörünün Nisan 2020’de ihracattaki en büyük kaybı yaşadı. Mart ayına kıyasla otomotiv endüstrisi ihracatı toplamda yüzde 243 geriledi. Fakat ilk çeyrek toplamında otomotiv sektörü hâlâ liderliğini koruyor. ‘Kazanlar ve Makineler’ faslında ihracat nisan ayında yüzde 39,28 azalışla 918 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisanda en fazla ihracat yapılan diğer fasıllar ise sırasıyla ‘Demir ve Çelik’ (654 milyon dolar) ve ‘Elektrikli makina ve cihazlar’ (531 milyon dolar) oldu.

AVRUPA’YA İHRACAT ÇAKILDI

Otomotiv ihracatının büyük bir kısmı Avrupa’ya yapılıyor. Fakat Avrupa pandemi etkisiyle can derdine düştü. Avrupa Birliği’ne yapılan ihracat, Nisan 2020’de 2019’a göre yüzde 81 düştü. Virüs tehlikesiyle birlikte bir önceki aya göre baktığımızda Mart 2020’de 1.5 milyar doların üzerinde olan hacim, Nisan ayında 377 milyon dolara kadar gerilemiş. Yani kayıp yüzde 300’ün üzerine çıktı. Almanya’ya otomotiv ihracatı sert gerileme yaşandı. Tehlikenin en yüksek olduğu bölgelerden İtalya’dan da büyük kayıp yaşandı.