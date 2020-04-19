Salgın otomotiv sektörünü tüm dünya olduğu gibi Türkiye’de de sekteye uğrattı. Tesisler hem çalışanların sağlığı hem de tedarik zincirinin çökmesinden dolayı çarkları durdu. Yaklaşık 1 aylık molanın arından 13 tesis kapıları yavaş yavaş açıyor. İlk kararı 13 Nisan’da Anadolu Isuzu alırken, Mercedes-Benz Türk, Honda Türkiye ve Karsan da bugün üretime başlıyor.

Otomotiv üretimi dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından oldukça etkilendi. Çin ile başlayan salgın büyük bir tedarik sorununa dönüştü. Avrupa’nın da salgınla tanışmasıyla birlikte otomotiv sanayi Türkiye’de de sekteye uğramaya başladı. Kovid-19’un Türkiye’de de görülmesiyle Oyak-Renault, Ford Otosan, Honda Türkiye, Tofaş, Mercedes-Benz Türk, Toyota Türkiye, Hyundai Assan, Karsan, Otokar, Temsa, Türk Traktör, Man Türkiye ve Anadolu Isuzu olmak üzere 13 fabrika üretime birer birer ara verdi. Pandemi tehlikesi geçmedi fakat, üretim tarafında teker dönmeye başladı.

MAYIS BAŞINA TEKER DÖNER

OSD Başkanı Haydar Yenigün geçen hafta “İyi senaryoda nisan sonu, mayıs başında markaların üretime kademeli olarak başlamasını öngörüyoruz. Kötü senaryonun tarifini yapmaksa şu aşama çok zor” açıklamasını yapmıştı. otomotiv üretimi

İLK ISUZU KAPILARI AÇTI

Koronavirüs salgını nedeniyle üretime ara veren şirketler arasında, fabrikanın kapılarını ilk açan Anadolu Isuzu oldu. Salgın nedeniyle 30 Mart tarihinde üretime 9 gün ara veren tesis, fabrikanın kapılarını 13 Nisan’da açtı. otomotiv üretimi

MERCEDES-BENZ TÜRK HAREKETE GEÇTİ

Mercedes-Benz Türk, tedbirler ve uluslararası tedarik zincirindeki lojistik aksamalar kapsamında, 23 Mart’tan itibaren Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ve 28 Mart’tan itibaren de Aksaray Kamyon Fabrikası’nda faaliyetlerine ara vermişti. Tesis, Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri alarak üretime başlayacağını duyurdu. Bugün Hoşdere Otobüs Fabrikası, 24 Nisan’da da Aksaray Kamyon Fabrikası faaliyetlere devam edecek.

HONDA TÜRKİYE BİR DAHA UZATMADI

Honda Türkiye gerekli tüm tedbirler alarak bugün Kocaeli Şekerpınar’daki fabrikasında faaliyetlerine tekrar başladığını aktardı. Honda Türkiye, 2 Nisan tarihinde yaptığı duyuruyla üretim faaliyetlerine 6 Nisan’dan 13 Nisan’a kadar ara vermişti. Şirket salgın nedeniyle Şekerpınar’daki üretim faaliyetlerine vermiş olduğu arayı 1 hafta daha uzatmıştı.

KARSAN ÖNLEMLERİ ARTIYOR

1 Nisan’da üretime ara verdiğini duyuran Karsan ise 20 Nisan 2020 tarihinden itibaren üretime kısmi olarak başladı. Fabrikada alınan önlemler çerçevesinde, personel servisleri, yemekhane, soyunma kabinleri, mola alanları gibi tüm ortak alanlarda tedbirler artırılıyor.

EN GEÇ TOYOTA TÜRKİYE BAŞLIYOR

Ford Otosan 27 Nisan’da üretim için hazırlık yapıyor. Edinilen bilgilere göre, ay sonuna doğru başlayacak üretim için planlar hazır. Oyak-Renault ise üretim için Avrupa’yı ve Groupe Renault kararları doğrultusunda hareket edecek. Eğer yeni bir karar alınmazsa Hyundai Assan, Otokar ve Türk Traktör’de de çarklar 20 Nisan’da dönmeye başlayacak. Toyota Türkiye 11 Mayıs, Tofaş ise 4 Mayıs’ta start verecek. otomotiv üretimi

ÜRETİMDE KAYIP 120 BİN ADEDİN ÜZERİNDE

OSD verilerine göre, Türkiye’de 2019 yılında toplamda bir milyon 485 bin 143 adet araç üretimi gerçekleştirildi. Tesislerin verdiği araların ortalaması da şimdilik 1 ay. 13 tesis içinde en fazla arayı 60 gün ile Toyota Türkiye verecek. Fabrikanın yaklaşık 40 bin adetlik üretim kaybı olacağı hesaplanıyor. Toplama bakıldığında üretimde 1 aylık kayıp 120 bin adedin üzerinde olacağa benziyor. Fazla mesailerle birlikte bu kaybın hepsi olmasa da bir kısmı ancak kapanabilir. Türkiye’nin toplam üretim kapasitesi 2020’de 2 milyon 55 bin 712 adet.

KISITLI KADRO İLE MASKE VE KABİN DESTEĞİ VERDİLER

Ford Otosan ve Tofaş üretime ara verdi fakat, sağlık kuruluşlarına bağış için maske ve siperlik üretimine girişti. Tofaş, toplam 578 adet biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini ile 20 bin 146 adet siperlikli maskeyi İstanbul, Bursa, Balıkesir, Ankara, Muğla, Manisa, Kocaeli ve İzmir dahil olmak üzere 24 ildeki, 63 hastane ile sağlık kuruluşuna teslim etti. Tesis nisan sonuna kadar 50 bin adet siperlikli maske ile toplam bin 300 adet entübasyon kabini ve biyolojik numune alma kabininin üretilecek. Ford Otosan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ardından Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda tofaşTürkiye’nin koronavirüsle mücadelesinde kritik rol oynayan sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik yüz maskesi üreteceğini duyurmuştu.