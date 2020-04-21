23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşku içinde kutlayan Toyota, bu yıl kutlamaları eve taşıyor.

Her yıl geleneksel olarak tüm Türkiye’ye yayılmış plazalarında eğlenceli etkinlikler gerçekleştiriliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşku içinde kutlayan Toyota, bu yıla evden katılıyor. Kutlamalar için çocuklara evlerinden katılacakları dijital olarak yayınlanacak bir program hazırladı. 23 Nisan’da çocuklar, Toyota’nın @toyota_turkiye Instagram hesabından canlı katılacak. Etkinliği izleyerek, yine her yıl olduğu gibi bayramlarını eğlence ve coşku içinde kutlayacaklar.

ALİ HAYDAR BOZKURT’TA KATILACAK

Çocukların sevgilisi Evrim Akın’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek. Bu dijital etkinlik 23 Nisan Perşembe günü saat 16:00-17:40 arasında canlı yayınlanacak. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt’un konuşmasıyla başlayacak program, Alya Dormen’in dans atölyesi ile devam edecek. Alya Dormen’in dans gösterisi ve bazı dans figürlerini öğretmesiyle renklenecek. Neşe dolu etkinlik, yazar Sunay Akın’ın kendi kurduğu Oyuncak Müzesi’nden canlı olarak gerçekleşecek. Müze gezisi ve anlatacağı ilginç hikayelerle sona erecek.

FOTOĞRAF GÖNDERMEYE DEVAM EDEBİLİRSİNİZ

Toyota, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda evlerde bulunan ve eğitimlerini evlerinden sürdüren tüm çocuklar katılabilir. 100’üncü yılını kutlayacakları bu bayramda 23 Nisan’a kadar yapacakları tüm hazırlıklar. Ve bayram günü olan coşkularını çekecekleri fotoğraflarla paylaşmalarını bekliyor. Gelecek olan fotoğraflar ile web sitesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Türk çocuklarına armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük bir portresinin olduğu 100. Yıl Mozaiği oluşturulacak.

WEB SİTE BELLİ OLDU

Çocuklar evlerinde ve balkonlarında yapacakları eğlenceli hazırlıklarının ve kutlamalarının görüntülerini Toyota’nın www.23nisan100yasinda.com adlı web-sitesine bayrama kadar yüklemeye devam edebilecekler.