MEB, Shell Türkiye ve İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliği ile yürütülen ‘Trafikte Küçük Hata Yoktur’ programı tüm hızıyla sürüyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Radyo Trafik üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek trafik konulu bilgi yarışmasına katılan tüm çocukları, aynı zamanda sürprizler bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Shell Türkiye ve İstanbul Ticaret Üniversitesi, hayata geçirdikleri “Trafikte Küçük Hata Yoktur” programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak düzenlenecek bilgi yarışması düzenleniyor. Radyo Trafik’teki Trafikte Küçük Hata Yoktur programında canlı olarak yayınlanacak. Trafik kuralları ile ilgili soruların yöneltileceği yarışmaya katılan tüm çocuklar hem öğrenecek hem de sürprizlerle karşılaşacak. 23 nisan shell

SAAT 10:00’DA BAŞLIYOR

Yarışma 23 Nisan Perşembe günü saat 10.00 ile 18.00 arasında gerçekleşecek. Yarışmaya saat başı anonsla birlikte 0212 363 04 14 numaralı telefonu arayarak katılmak mümkün. Yarışma, Radyo Trafik’in İstanbul için 104.2, Ankara için 88.4, İzmir için 102.5 ve Marmara Bölgesi için 97.6 numaralı frekanslarından takip edilebilecek. Detaylar, EBA üzerinden yapılan tanıtım videolarından ve Trafikte Küçük Hata Yoktur Instagram sayfasından takip edilebilecek. 23 nisan shell

TRAFİKTE KÜÇÜK HATA YOKTUR

Milli Eğitim Bakanlığı, Shell Türkiye ve İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirdiği Trafikte Küçük Hata Yoktur sosyal yatırım programı ile çocukları trafik kurallarına uymaları yönünde eğitiyor. Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı liderlik ettiği üniversite bünyesindeki Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliklerle çocuklar trafik konusunda bilinçlendiriliyor, ailelerin ise trafik kurallarına uymaları teşvik ediliyor.