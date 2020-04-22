Yeni Renault Zoe, en iyi süper mini ödülünü aldı. İngiltere’de TopGear dergisi tarafından ödül alan Renault Zoe, 400 kilometrelik menzille beğeni topladı.

Yeni Renault ZOE, en son elektrik otomobiller arasında TopGear dergisi tarafından En İyi Supermini Ödülü’ne layık görüldü. Sadece yıl başından bu yana piyasaya çıkan model, yılın başından beri sipariş verilebilir olmasına rağmen ve 3 ayda 8’inci ödülünü aldı. Renault’nun en iyi üretici olarak kazandığı ve ZOE, yıllık TopGear.com ödüllerinde yılın şehir aracı oldu. Renault Zoe ödül

YARIM SAATTE 150 KİLOMETRE

Yeni ZOE’nin sınıfının önde gelen 400 kilometrelik menzili (WLTP), sadece uygun fiyatlı bir kentsel yoldan çok daha fazlasını kanıtlıyor. 52kWh pil paketi ile oldukça güçlü bir otomobil. Araç, 50kWh DC hızlı şarj özelliği de mevcut. Sadece 30 dakikada yaklaşık 150 kilometrelik menzile sahip oluyor.

İÇ MEKAN GERİ DÖNÜŞÜMLÜ MALZEMELERDEN

Yeni ZOE, tamamen özelleştirilebilir 10 inç TFT gösterge paneli ve Renault’nun EASY LINK 9.3 inç dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemine sahip. Aracın revize edilmiş iç mekanı sayesinde her zamankinden daha kullanıcı dostu. Yeni ZOE üzerinde ek rahatlık ve güvenlik sağlayan bir dizi Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) özelliği var. İç malzemeler geri dönüştürülmüş ve zarif bir tasarım hem içeride hem de dışarıda modern bir görünüm ve his sunuyor.