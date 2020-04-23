Toyota ufak sınıftaki başarılı temsilci Yaris yerden yükselerek Cross ismini de aldı. Yeni teknolojiyle donanan Toyota Yaris Cross 2021’de yola çıkacak.

Japon otomotiv üreticisi Toyota, küçük sınıftaki temsilcisini yerden yükseltti. Yerden yükselerek SUV segmentine göz kırpan yeni Yaris Cross, gelecek yıl yola çıkacak. Toyota, B segmentindeki bilgi birikimini ve 25 yıllık zengin SUV geçmişini eşsiz bir modelde bir araya getirdi. İlk kez Cenevre’de tanıtılması planlanan model, pandemi tehlikesiyle gösterimi gerçekleştirilemedi. Toyota, Yaris Cross’ta da sıra dışı performans ve verimlilik sunan dördüncü nesil hibrit motorunu sunacak. Yaris Cross, Toyota’nın yeni GA-B platformu üzerine tasarlandı. Bu platform yüksek seviyede gövde sertliği ve iyi bir dengeye sahip şasinin üretilmesine olanak sunuluyor. Böylece araç, daha hızlı tepkiler veriyor.

LANSMAN RENGİ BRASS GOLD

Bununla birlikte Yaris Cross, etkileyici ve şehir hayatına uyum sağlayacak gövde renkleriyle de büyük bir beğeni toplayacak. Bu amaçla renkler konusunda, altına ve değerli metallere artan ilgiyi yansıtan ama aynı zamanda daha doğal ve şehirli bir renk ortaya koyuldu. Altın rengine ince yeşil dokunuşlar yapan tasarımcılar, lansman rengi olarak karoserdeki detayları ortaya çıkaran “Brass Gold” isminde özel bir renk elde ettiler.

1.5 LİTRELİK HİBRİT MOTOR

Toyota, yeni Yaris Cross modeli her ikisi de tamamen yeni 3 silindirli 1.5 litre benzinli ve 1.5 litre hibrit motor seçeneklerine sahip. Yaris Cross’un kendi kendini şarj eden hibrit sisteminde 1.5 litre üç silindirli Atkinson çevrimi benzinli motor ve elektrikli motor yer alıyor. Bu motor tipik bir dizel motordan yüzde 40 oranında daha yüksek verimliliğe sahip. Modelde yer alan hibrit sistem 116 beygir güç üretiyor. Emisyon verimliliği açısından önden çekişli versiyon 90 g/km CO2 salımına ve AWD-i versiyonu ise 100 g/km’den daha az CO2 salımına sahip olacak.

OTOMATİK BAGAJ KAPAĞI

2.560 mm dingil mesafesiyle üretilecek olan Yaris Cross, 4.180 mm’lik uzunluğa, 1.765 mm genişliğe ve 1.560 mm yüksekliğe sahip olacak. Yaris Cross’u gerçek bir SUV olarak konumlandıran Toyota, pratikliğe ve çok yönlülüğe ayrı bir dikkat gösterdi. Eller dolu olduğunda elektrikli olarak açılan bagaj kapağı, yüksekliği ayarlanabilir veya isteğe göre bölünebilen bagaj alanı, esnek kayış sistemleriyle bagajdaki ekipmanların sabit kalmasını sağlayan özellik gibi birçok pratik unsur sunulacak. Yaris Cross, pratik olduğu kadar geniş bir yaşam alanına da sahip ve koltuklar normal pozisyondayken büyük bir bagaj hacmi sağlıyor.

AKILLI 4 ÇEKER TEKNOLOJİSİ VAR

Yeni Yaris Cross akıllı dört çeker sürüş sistemine de sahip. AWD-i günlük sürüşlerde ve kötü hava koşullarında daha fazla denge ve çekiş sağlayacak. Elektrikli bir sistem olarak mekanik dört çeker ünitelere göre ağırlık ve boyut avantajı da bulunuyor. Yaris Cross Hybrid AWD-i, dört çeker B-SUV rakiplerine göre daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 salımı elde edilmesinin önünü açacak. Normal sürüşlerde önden çekişle hareket ediyor. AWD-i, düşük yol tutuş tespit edildiğinde arka tekerleklere de otomatik olarak güç göndererek sürüş çekiş kaybını da en az indirmiş olacak.

GÜVENLİK DONANIMLARI ZENGİN

Yeni Yaris Cross’un yüksek güvenlik performansı, GA-B platformunun yüksek gövde sertliği sağlamasıyla geliyor. En üst seviye bağımsız test standartlarını karşılama amacıyla geliştirilen Yaris Cross, Toyota Safety Sense aktif güvenlik sistemleri ve gelişmiş sürücü asistan sistemlerinden de faydalanıyor. Böylece sürücü bilgilendirmesi, erken uyarı ve gerektiğinde de otomatik frenleme ve direksiyon müdahalesiyle birçok kazanın önüne geçilebiliyor.