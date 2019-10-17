Toyota yeni Yaris modelini sahneye aldı. Tamamen yenilenen Toyota yeni Yaris, 4’üncü jenerasyon hibrit ile geldi.

Toyota yeni Yaris tamamen yenilendi. Toyota’nın TNGA platformu üzerine yapılan Toyota Yeni Yaris, sıra dışı tasarımı, yüksek verimliliğe sahip 4. jenerasyon hibrit sistemi ile Toyota Safety Sense güvenlik sistemiyle kazaları sıfıra indirecek.

SEGMENTİNİN İLK HİBRİTİ OLDU

İlk kez 2000 yılında sunulan ve o yıl Avrupa’da Yılın Otomobili seçilen Yaris, her neslinde fark yaratmayı başaran bir otomobil olarak öne çıkıyor. Yaris, 2005 yılında gösterilen ve bağımsız Euro NCAP test programında B segmentinde beş yıldızı alan ilk otomobil oldu. Sınıfında diz hava yastığı sunan ilk araçtı. 2012 yılında üçüncü jenerasyon Yaris ise, sınıfında kendi kendini şarj eden hibrit sistemini sunan ilk model oldu. Yakıt tüketimi ve emisyon değerlerinde referans noktası oldu.

63 BİN ADETLİK SATIŞA ULAŞTI

Toyata Yaris, 500 binden fazlası hibrit olmak üzere bugüne kadar Avrupa’da 4 milyonun üzerinde satış elde etti. Yaris 2000 yılından bu yana Türkiye’de de yaklaşık 3 bin adedi hibrit olmak üzere toplamda 63 bin adedin üzerinde satışa ulaştı. Yeni jenerasyon Yaris, TNGA GA-B platformuyla birlikte artırılmış dinamik performansa sahip. Geliştirilmiş sürüş kalitesi, yol tutuşu, güvenliği ve dikkat çekici tasarımıyla da öne çıkıyor. Yeni Yaris, Toyota’nın Fransa’daki fabrikasına yaptığı 300 milyon Euro’luk yatırımla birlikte Avrupa’da üretilmeye devam edecek.

2020’DE TÜRKİYE’YE GELİYOR

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Yeni Toyota Yaris ile ilgili bilgi verdi. Bozkurt “Toyota’nın inovatif teknolojisinin tüm özelliklerini bünyesinde toplayan Yeni Yaris, alışılan Toyota kalitesini bir kez daha gözler önüne seriyor. B segmentinin ilk hibrit otomobili olan Yaris Hybrid de performans ve emisyon değerleriyle daha da mükemmel bir çizgiyi yakalıyor. Yeni Yaris Hybrid’deki hibrit sistem ile şehiriçi sürüşlerde yüzde 80’e kadar 0 emisyon ile yol alınabiliyor. 2020’de Türkiye pazarında olacak” dedi.

1.5 LİTRELİK HİBRİT MOTOR

Toyota Yaris’in sahip olduğu 1.5 Hybrid Dynamic Force sistemi, Corolla, RAV4 ve Camry modellerinin teknolojisiyle geliştirildi. Yaris’te kullanılan hibrit sistemde; üç silindirli, değişken supap zamanlamasına sahip 1.5 litre Atkinson çevrimi benzinli motor yer alıyor. Buna karşın sistemin toplam çıkış gücü yüzde 15 civarında artırıldı. Yeni Yaris, hibrit versiyonun yanı sıra ülkelerdeki pazar taleplerine göre üç silindirli 1.5 litre ve 1.0 litre benzinli versiyonlarıyla da satışa sunulacak.