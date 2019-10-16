Bulgaristan yeni teklif verdi Volkswagen cevap vermedi

Volkswagen’in Türkiye’ye yatırımını iptal edeceğini düşünen Bulgaristan yeni teklifini sundu. Volkswagen, yatırımını iptal etmedi fakat şimdilik askıya aldıklarını belirtti. Bulgaristan bunun üzerine teşviği dolaylı olarak 800 milyon euroya yükselttiklerini açıkladı. Marka, teklife sessiz kaldı.

Alman devi Volkswagen Türkiye’de kurduğu şirketi şimdilik askıya aldıklarını açıkladı. Rakip ülkeler yeni teklif için harekete geçti. Bulgaristan ilk sırada açıklama yaptı. Volkswagen Türkiye’deki yatırımı iptal edilmediği açıklanırken, şimdilik sadece şirketi askıya aldıkları ifade edildi. Türkiye’nin en ciddi rakibi olan Bulgaristan, fabrika için vereceği devlet teşviki miktarını ikiye katladı. DW Türkçe’nin aktardığına göre, Bulgaristan’ın eski Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliyev, Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği demeçte, yeni fabrika için teklif ettikleri devlet teşvikini iki kat artırmaya hazır olduklarını söyledi. volkswagen bulgaristan teklif.

TEKLİFİ İLETTİK AMA CEVAP ALAMADIK

Rosen Plevneliyev yaptığı açıklamada “Volkswagen şirketine 135 milyon euro yerine 250-260 milyon euro teklif etmenin bir yolunu bulduk” diye konuştu. Üzerine demiryolu ve otoyol bağlantıları ile tramvay gibi altyapı eklendiğinde teklif miktarının 800 milyon euroya yükseldiğine dikkat çekti. Plevneliyev, söz konusu devlet teşvik miktarı konusunda AB Komisyonu ile de görüşüldüğünü belirtti. Plevneliyev, teklifin VW’ye iletildiğini ve henüz bir yanıt almadıklarını söyledi.

EKİM BAŞLARINDA AÇIKLANACAKTI

VW teftiş kurulu üyelerinden Aşağı Saksonya eyaleti Başbakanı Stephan Weil “Suriye’nin kuzeyinden gelen görüntüler korkunç. Volkswagen’ın bu koşullar altında Türkiye’de milyarlık yatırım yapacağını tahayyül edemiyorum” diye konuştu. Eyalet, VW’nin ikinci büyük hissedarı konumunda. Volkswagen yaptığı açıklamada Türkiye ile ilgili mevcut gelişmelerin endişeyle izlendiğini ve yatırımla ilgili kararın ertelendiğini bildirmişti. Nihai kararın ekim ayı başlarında açıklanması bekleniyordu.

300 BİN ARAÇ ÜRETİLMESİ PLANLANIYOR

Volkswagen, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde Ekim ayında yayımlanan açıklamada Manisa merkezli kurulan şirketin sermayesini 943,5 milyon TL olarak ortaya koydu. Bloomberg haber ajansının haberine göre Volkswagen’in Türkiye’ye yapacağı toplam yatırımın değerinin 1,4 milyar doları bulması bekleniyor. Fabrikanın kapasitesi yıllık 300 bin adet olacak. Yaklaşık bölgede 4 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

RAKİPLERİN ARASINDAN SIYRILDIK

Volkswagen’ın yeni fabrikasını kurmak için adı geçen yerler arasında Bulgaristan, Sırbistan, Romanya ve bazı Kuzey Afrika ülkeleri vardı. Geçen ay başında Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yaptığı ve tarafların anlaştığı öne sürülmüştü. Daha sonra şirket yöneticilerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank dahil bazı bakanlarla da bir araya geldiği ve vergilendirme konusunda görüşüldüğü açıklanmıştı. Volkswagen’ın yeni yatırımını nereye yapacağı ile ilgili müzakereler uzun bir süre boyunca devam etti, son aylarda Türkiye daha çok öne çıkmaya başladı. Bu görüşmelerde de en çok vergi mevzusunun konuşulduğu belirtildi.