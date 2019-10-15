Volkswagen Türkiye’de yatırım yapma kararını askıya aldı. Volkswagen Denetim Kurulu Üyesi Weil, kararı şimdilik ertelediklerini, Suriye’deki operasyonların devam etmesi halinde projenin başlamadan bitebileceğini ifade etti. Weil, yatırımın tamamen iptal edildiği anlamına gelmeyeceğini, yeniden normalleşme süreciyle birlikte yatırım kararının tekrar ele alınacağını bildirdi.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’ye yıllar sonra beklenen yatırım kararını veren Volkswagen (VW), resmi açıklama yapmasa da Manisa’da şirket kurmuş ve yatırım mesajı vermişti. Alman otomotiv devinin Türkiye’ye yapacağı yatırımın detayları bile belli olmuştu. Yılda en az 300 bin araç üretmeyi planlayan marka, 2022’de start vereceği fabrikada 4 bin kişiye de istihdam sağlamayı planlıyordu. Fakat, Türkiye’de yaşanan jeopolitik olaylar karar ile ilgili soru işaretleri oluşturdu. Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı düzenleyen Türkiye, yatırım kararını da etkiledi. Alman şirket harekat gerekçesiyle yatırım kararını askıya aldığını açıkladı.

OPERASYONU ÖNE SÜRÜYORLAR

Almanya’nın önde gelen günlük ekonomi gazetelerinden Handelsblatt, otomotiv devi Volkswagen’in Manisa’da kurmayı planladığı fabrika yatırımını ertelediğini öne sürdü. Fabrika kararının şirketin imajını zedeleyeceğine ilişkin soruya net bir yanıt vermeyen VW sözcüsü “Durumu büyük bir endişeyle izliyoruz” dediği ifade edildi. Almanya Saksonya Eyaleti Başkanı olan Volkswagen Denetim Kurulu Üyesi Stephan Weil, VW’nin Türkiye’deki yatırım kararını askıya aldığını, Suriye’deki operasyonların devam etmesi halinde projenin başlamadan bitebileceğini ifade etti. Weil “Volkswagen’in bu şartlar altında 1 milyar euroyu aşan fabrika yatırımını Türkiye’ye yapması mümkün görünmüyor. VW giderek bu fikirden uzaklaşıyor. Operasyonlar devam ederse VW bu yatırım kararından tamamen vazgeçebilir” dedi.

YATIRIM İPTAL EDİLMEDİ

Stephan Weil, ancak bu durumun yatırımın tamamen iptal edildiği anlamına gelmeyeceğini, Türkiye’de yeniden normalleşme olmasını umduğunu ve bu durumunda yatırım kararının tekrar gözden geçirilebileceğini vurgulayarak, iki hafta sonra yapılacak VW’nin yönetim kurulu toplantısından bu konuyla ilgili nihai kararın çıkabileceğini söyledi. Almanya’daki bir VW yetkilisi “Resmi açıklama yapma yetkimiz yok ancak hepimiz yatırımın ertelendiğini biliyoruz. Bu konuda Volkswagen İcra Kurulu Üyesi Stephan Weil’in açıklamaları önemli” diye konuştu.

BEKLENMEDİK BİR GELİŞME DEĞİL

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca “ABD ve Almanya gibi ülkelerde Türkiye’nin haklı müdahalesi kendi iç siyasetlerine malzeme olmuş durumda. Herkes bir şekilde Türkiye’yi eleştirerek prim yapmak istiyor. O ülkelerin medya kuruluşları da bu tepkileri köpürtüyor. Açıkçası, yurtdışında Türkiye’nin haklı sebeplerle başlattığı ve çok da başarılı, insani şekilde sürdürdüğü askeri harekete gösterilen tepkilere bakınca, böyle bir ertelemenin çok da yanlış olmadığını düşünüyorum. Hatta Alman kamuoyunun abartılmış Türkiye hassasiyetini düşündüğümüzde, ertelemenin benim açımdan beklenmedik bir gelişme olmadığını söyleyebilirim. Tamamı ile rasyonel, ekonomik sebeplerle yapılacak bir yatırımın, duygusal ve ideolojik tartışmaların içine çekilmesi yanlış olurdu. Bekleyelim. Türkiye doğru şekilde yürüttüğü operasyonu tamamlasın, o bölgede doğru şeyler yaptığı, o bölgenin insanlarının aslında memnun kaldığı ortaya çıksın, gündem sakinleşsin. O zaman tekrar akılcı şekilde konuşmak zamanı gelir. Volkswagen yatırımını da ekonomik açıdan tekrar kaldığı yerden ele alır” dedi.

İPTAL EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Otomotiv sektörünün duayen isimlerinden iş insanı İbrahim Aybar ise konuyu şu şekilde ele aldı: “Volkswagen yatırımın ertelenmesi başka bir sebebe dayanmıyor. Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’yla birlikte, durulma oldukça normal. Bence ortalık biraz sakinleşene kadar yatırım kararı askıda kalacaktır. Durum bir düzene kavuşana kadar biraz sessizlik hâkim olacak. İptal edilmesi gibi bir konunun olacağını düşünmüyorum. Bu saatten sonra geri dönüş olmaz. Avrupa’daki bütün üreticiler yönünü değiştirmeye başladı. Volkswagen bunun ilk meyvelerinden. Biz bu konuda avantajlıyız ve bu üretim silsilesinin devamı da gelecek. Ortam sakinleşince her şey daha da netleşecek.”