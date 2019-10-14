İkinci el BMW 520 için ucuz sıfır faizli kredi fırsatı. BMW 520i için sıfır faizli kredi imkanı sunuyor.

İkinci el BMW 520 için ucuz sıfır faizli kredi fırsatı. BMW 520i için sıfır faizli kredi imkanı sunuyor. Borusan Otomotiv, Türkiye’de temsil ettiği BMW, MINI, Jaguar ve Land Rover markalarının tüm kullanılmış otomobillerini tek bir çatı topladı. Marka yeni sanal showroomu www.ikinciel.borusanotomotiv.com adresini hizmete açtı. Ekim ayına özel düzenlediği kampanya ile BMW tutkunlarına çok cazip finansman fırsatları da sunuyor. Borusan Otomotiv İkinci El, 520i model otomobiller için 150 bin TL’ye 15 ay vade ve yüzde 0 faiz uyguluyor. Borusan Otomotiv İkinci El ayrıca satın alınan otomobilleri 7 gün/500 km içinde değiştirme hakkı da sunuyor.

ONLİNE SATIŞ KANALI

Kullanılmış otomobil almak isteyenlerin pek çok farklı marka ve modeldeki araçları oturdukları yerden online olarak inceleyebildiği www.ikinciel.borusanotomotiv.com adresinde bir form aracılığıyla beğenilen otomobiller hakkında daha detaylı bilgi de alınabiliyor. Beğendiği otomobili satın almak isteyenler aracı site üzerinden rezerve edebiliyor. Otomobillerin satış işlemleri ise en yakın Borusan Otomotiv Yetkili Satıcısı’nda gerçekleştirilebiliyor.

TEST SÜRÜŞÜNDEN BİR BÖLÜM

1.6 LİTRELİK BENZİNLİ ÜNİTE

Yeni 520i’de modelde kullanılan tek vergi avantajlı ünite yer alıyor. 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli ünite, bu boyutta bir otomobil için kulağa iddialı gelmiyorsa da, Alman mühendisler bu işin altından en iyi şekilde kalkmayı başarmış. Alüminyum veya karbon (karbon fiber takviyeli plastik) gibi son derece hafif malzemelerin kullanıldığı yeni 5 Serisi, yerini aldığı modelden 140 kilogram daha hafif. Böylece motor, orta sınıf bir otomobil ağırlığı gibi, 1605 kilogramı taşımış oluyor. 170 beygir güç ve 250 nmtorküreten motor, gücünü 8 ileri Steptronic şanzımanla arka aksa yönlendiriyor. 0’dan 100 km/s sürate 8.3 saniyede ulaşabilen otomobil, saatte 226 kilometrelik maksimum hız vadediyor. Ara hızlanmalarda da beklentileri rahatlıkla karşılayan motor, güzel de bir ses üretiyor.