Dacia Duster yeni nesil benzinli motor seçenekleriyle dikkat çekiyor. Dacia Duster benzinli motorlar 100 ve 150 beygirlik güçle dikkat çekiyor.

Dacia Duster yeni nesil benzinli motor seçenekleriyle dikkat çekiyor. Dacia Duster benzinli motorlar 100 ve 150 beygirlik güçle dikkat çekiyor. Dacia Duster, ürün gamına eklediği yeni nesil benzinli motorlar ile sürüş keyfini daha da artırıyor. 1.0 TCe 100 beygir ve 1.3 TCe 150 beygir benzinli motorlar, çevreci özelliklerinin yanı sıra performansları ve düşük yakıt tüketimine sahip. Dacia Duster’ın 4×4 versiyonlarında ilk defa kullanılan 1.3 TCe 150bg benzinli motor, arazi performansını bir üst seviyeye taşıyor.

1.0 LİTREDEN 100 BEYGİR

Yerini aldığı SCe 115’e göre daha yüksek bir sürüş dinamizmi sunan 1.0 TCe 100 beygir benzinli motor, tüketimde de cimri. 5 ileri manuel vites ile kombine edilen motor 100 kilometrede 5.4 litre yakıt tüketimi gerçekleştiriyor. 100 beygir (74 kW) ve 160 Nm tork ile daha yüksek enerji verimliliği ve turbo sayesinde daha üstün performans sunuyor. Düşük devirlerden itibaren kendini gösteren motor, daha yüksek tork seviyesi sayesinde optimum sürüş keyfi sağlıyor. Endirekt enjeksiyonlu 3 silindirli turbo motor, daha hafif ve kompakt olmasının yanı sıra en yeni teknolojileri bir araya getiriyor.

DAHA GÜÇLÜ DUSTER ARAYANLARA

Duster ürün gamına eklenen 1.3 TCe 150 beygir benzinli motor, 1.2 Tce 125 beygirlik benzinli motorun yerine geçti. Yeni 150 beygir gücündeki ünite 100 kilometrede 6.3 litrelik yakıt tüketimi gerçekleştiriyor. Duster 1.3TCe 150 beygir, 5250 dev/dak’da 150 beygir (110 kW) ve 1700 dev/dak’da 250Nm maksimum tork ile bir önceki nesil motora kıyasla +25 beygir güç ve +45 Nm tork sağlıyor.

BENZİNLİ 4 ÇEKER GELDİ

Duster, Türkiye’de müşterisinin tüm taleplerine cevap vermek üzere benzinli, dizel ve LPG seçenekleri ile satışa sunuluyor. Duster ürün gamında; 1.0 Tce 100 beygir 4×2, 1.3 TCe 130 bg (4×2) ve 1.3 TCe 150 beygir (4×4) benzinli motor manuel versiyonların yanı sıra 1.5 dCi 95 beygir (4×2) ve 1.5 dCi 115 beygir (4×2 manuel & 4×4) dizel motor manuel vites ve ECO-G 115 beygir (4×2 manuel) LPG seçeneği bulunuyor.