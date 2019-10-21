Oto Gündem Dergi Sayı 48 Şubat 2019

Oto Gündem E-Dergi’nin yeni sayısı çıktı. Oto Gündem Dergi’nin Şubat 2019 sayısı çıktı. Yeni sayımızda 6 farklı test sürüşü yer alıyor.

Oto Gündem E-Dergi Sayı 48, online olarak yayın yapan Oto Gündem Dergi, dijital olarak dergi yayınlarını her ay devam ettiriyor. Oto Gündem Dergi’nin Şubat 2019 sayısı çıktı. Yeni sayımızda 6 farklı test sürüşü yer alıyor.

Oto Gündem Dergi Şubat sayısı yayında. Yeni sayımızda Mercedes’in en güçlü pick-up modeli X-Class, yeni Volkswagen Passat, Opel’in yeni ticarisi Combo, Toyota’nın dizelleri bitiren modeli Corolla ve 6 farklı test sürüşü yer alıyor.