Oto Gündem E-Dergi’nin ücretsiz yeni otomobil dergisi çıktı. Oto Gündem Dergi’nin Mart 2019 sayısı ücretsiz yeni otomobil dergisi yayında. 5 farklı aracın test sürüşü de bu sayıda yer alıyor.

Oto Gündem E-Dergi Sayı 49, online olarak yayın yapan Oto Gündem Dergi, dijital olarak dergi yayınlarını her ay devam ettiriyor. Oto Gündem Dergi’nin Şubat 2019 sayısı çıktı. Yeni sayımızda 6 farklı test sürüşü yer alıyor.

Oto Gündem Dergi’nin Mart 2019 sayısı çıktı. Yeni sayımızda medeniyetler şehri Hatay’da ilk sürüşünü gerçekleştirdiğimiz Kia Sportage kapak konumuz. Aynı zamanda birbirinden hızlı 2 süperspor otomobil sizleri bekliyor. Yenilikler röportajlar bolca bilgi Oto Gündem’de…. 5 farklı aracın test sürüşü de bu sayıda yer alıyor.