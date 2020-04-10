Toyota RAV4 10 milyonu aştı

Toyota’nın SUV segmentine adını veren RAV4 modeli tüm dünyada 10 milyon satış adedini aştı.

Toyota’nın SUV segmentine adını veren RAV4 modeli tüm dünyada 10 milyon satış adedini aştı. 1994’ten bu yana beş jenerasyon boyunca kullanıcıların beğenisini topladı. Dünyanın en çok satan SUV modeli olan RAV4, 2019 yılında da dünyada satış sıralamasında birinci sıraya yerleşmişti.

KUZEY AMERİKA’DA TALEP YÜKSEK

RAV4 global bir Toyota modeli olarak, ilk tanıtıldığı günden bu yana her nesilde daha da güçlendi. 2019 yılında aynı zamanda tüm binek araçlar kategorisinde de global olarak dördüncü sırayı elde eden RAV4 büyük bir başarıya imza attı. Araç en güçlü pazarı olan Kuzey Amerika’da 2919’da 535 bin adet ile yılda yarım milyondan fazla satış elde ederken, onu 133 bin ile Avrupa ve 127 bin adet ile Çin pazarları izledi.

1994 YILINDA YOLA ÇIKTI

1994 yılından bu yana ise aracın Avrupa’da satışları iki milyonu aşarken, 2019’un sonunda tanıtılan beşinci jenerasyon model, 2019’da 130 bin adetlik satışla yıllık rekorunu kırdı. 2020 yılında RAV4 ürün gamına, kablo ile deşarj edilebilen hibrit versiyonu Plug-in Hybrid de katılacak. Böylece kullanıcılarına sıfır emisyonu ve sıfır yakıt tüketimiyle tamamen elektrikli sürüş açısından daha yüksek bir potansiyel sunacak.

PAZARDAN HIZLI BÜYÜDÜ

SUV segmenti 2019 yılında global olarak yüzde 0.1 artış ile stabil bir pozisyonda kalırken, dünyanın en çok satan SUV modeli , yüzde 13.9 artış göstermeyi başardı. 2019 yılında 947 bin 919 adetlik satış elde eden model, zirveye bir kez daha ambargo koydu.