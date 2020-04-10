Yolların ustaları Mobil Delvac Express’e emanet

Mobil Oil Türk ağır vasıta sürücülerine en kaliteli ve en güvenilir hizmeti Mobil Delvac Express servis zinciriyle sağlamaya devam ediyor. DelvacExpress, ağır vasıtaların kesintisiz operasyonlar gerçekleştirmeleri için deneyimli ustalarıyla yetkili servis kalitesinde eksiksiz bakım ve kontrol imkanı sunuyor.

Mobil Oil Türk en kaliteli bakım hizmeti ve yağ değişimini Mobil Delvac Express noktalarıyla ticari araç sahiplerine, ağır vasıta sürücülerine ve filo yöneticilerine sunmaya devam ediyor. Şirket, Türkiye’nin farklı noktalarında yer alan toplam 25 adet Mobil Delvac Express servisi ile,ağır vasıtaları kaliteli yağlarla buluşturarak araçların performansını artırırken bakım maliyetlerini minimuma indirmeyi hedefliyor. Servis noktalarındaki deneyimli ustalar da, araçların tüm kontrollerini gerçekleştirirken aynı zamanda ticari araç sürücülerini bakımlar hakkında bilgilendiriyor. Express noktalarının dinlenme alanlarında ise ağır vasıta sürücüleri araç bakım ve kontrollerinin sona ermesini keyifle bekleyebiliyorlar.

AĞIR VASITALARA YETKİLİ SERVİS KALİTESİ

Konuyla ilgili konuşan Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü MünciBilgiç, serrvislerde ağır vasıta sürücülerini yetkili servis kalitesinde bir hizmet anlayışıyla karşıladıklarını belirterek; “Ticari araç sürücülerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Sayıları 25’e ulaşan Mobil Delvac Express’ler ile kalitemizi koruyarak hizmetlerimizi sürdürme gayesindeyiz. Bu noktalarda çalışan deneyimli ustalarımız donanım ve müşteri ilişkileri açısından seçilmiş. Mobil Delvac’ı doğru temsil edebilecek şekilde özenle seçiliyor ve ziyaretçilerine en iyi hizmeti sunuyorlar. Ağır vasıta sürücüleri, gerekli bakım ve kontrolleri Delvac Express noktalarında güvenle yaptırırken, en ağır yüklerde bile yüksek performansıyla motoru koruyan Delvac yağlarıyla araçlarını yeniliyorlar” açıklamalarında bulundu.