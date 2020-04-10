İkinci el araçta fiyatlar düştü

İkinci el araç fiyatlarındaki hızlı yükseliş yerini düşüşe bıraktı. ikinciyeni.com Genel Müdürü Ayyıldız, COVID-19’un ikinci el araç pazarındaki satış fiyatlarını da etkilediğini ve fiyatların ortalama yüzde 4,5 düştüğünü söyledi.

İkinci el araç pazarında düşüş başladı. ikinciyeni.com, ikinci el araç pazarının 2020’deki ilk çeyrek performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, ocak ve şubat aylarında ikinci el araç pazarının hareketli günler geçirdiğini belirtti. Ayyıldız “TÜİK verilerine göre ocak ve şubat aylarında 1,5 milyondan fazla ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda yüzde 50’den fazla artış olduğunu görüyoruz. Henüz resmi sonuçlar olmasa da COVID-19 etkisiyle mart ayında, ocak ve şubat aylarının altında bir satış bekliyoruz” dedi. ikinci el araçta fiyatlar

MARTTA FİYATLAR YÜZDE 5 DÜŞTÜ

Ayyıldız, “COVID-19 etkisini kendi platformumuz üzerinden gerçekleşen satışlarla da inceliyoruz. Mart ayının ilk 10 gününde satış fiyatlarında yüzde 3’lük bir artış gördük. Son 20 günde ise yüzde 8’lik bir düşüş yaşandı. Genel itibarıyla mart ayında fiyatlarda yüzde 4,5’lik bir düşüş yaşandığını söyleyebiliriz. Fiyatlar bir süre daha düşebilir ancak bunun geçici olacağını, yaz aylarının da etkisiyle ikinci el araç fiyatlarının artacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu. ikinci el araçta fiyatlar

EN ÇOK CLİO TERCİH EDİLDİ

Emre Ayyıldız, “Teklif veren kişi sayısında ise mart ayı ile ocak ayı arasında yaklaşık yüzde 20 düşüş yaşandı. Yine de mart ayının son iki haftasından önce talebin iyi olduğunu söyleyebilirim” dedi. Platform üzerinden en çok ekonomi sınıfındaki Renault Clio, Peugeot 301 gibi araçların satıldığını söyleyen Ayyıldız, COVID-19 gündemi bittikten ve hayatın normale dönmesinden sonra talebin yeniden oluşacağını, şu anda araştırma yapan ve doğru zamanı bekleyen çok kişi olduğunu ifade etti.

İKİNCİ EL ARACI EVDEN SATIN ALIN

COVID-19 nedeniyle evde kal çağrılarının yapıldığı bugünlerde, ikinciyeni.com sahip olduğu dijital altyapı ve yetkinlikle internetten ikinci el araç satın alma işlemini kolaylaştırıyor. Faaliyete başladıkları ilk günden bu yana ikinci el araç alım satım operasyonunu dijital kanallar üzerinden gerçekleştirdiklerini belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Türkiye’de ilk kez online ihale yöntemiyle ikinci el araç satışı gerçekleştirdik. 5 milyar TL’nin üzerinde e-ticaret hacmi oluşturduk. COVID-19 dolayısıyla hepimizin evde kaldığı bugünlerde, ikinci el araç satın almak isteyenler güvenle platformumuz üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler. İkinciyeni.com üzerinden satın almak istedikleri aracı belirledikten sonra bize noterden bir vekalet vermeleri yeterli oluyor. Uzun pazarlık süreçleri, ekspertiz için farklı yerlerden teklif alma, kapora alma – verme gibi işlemlerin hiçbirine gerek kalmıyor.Tüm süreç dijital olarak gerçekleşiyor ve satın aldıkları aracı, en çok kullanılan alanları dezenfekte ettikten sonra kapılarına kadar bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.