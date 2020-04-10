Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, yeni bir mobil uygulamayı devreye alıyor. Müze, Android ve IOS işletim sistemlerinde kullanılabilen “Tofaş Müzesi” uygulaması aracılığıyla, ücretsiz olarak sunuyor.

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkmayan ziyaretçiler için kapılarını sanal ortamda açıyor. Android ve IOS işletim sistemlerinde kullanılabilen sesli rehber uygulaması; AppStore ve Google PlayStore üzerinden Türkçe ve İngilizce olarak indirilip dinlenebiliyor. Uygulamanın Türkçe versiyonu “Tofaş Müzesi”, İngilizce versiyonu ise “Tofaş Museum” başlığı altında yer alıyor. Müzes, ücretsiz olan sesli rehber uygulamasıyla, tarihe tanıklık eden ulaşım araçlarını sanal anlatımlarla dinleyicilerine ulaştırmayı amaçlıyor.

GEÇEN YIL 90 BİN KİŞİ GEZDİ

Geçtiğimiz yıl 90 bin ziyaretçiyi konuk eden Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’ni, uzaktan dinleyebilecek ziyaretçiler,öğretici olduğu kadar eğlenceli hikayelerle müzeyi keşfetme imkanı elde ediyor.Müze gezisi “Sanal Rehber”yardımıyla seçilen hızlı tur kapsamında 35 dakikada,detaylı tur seçilerek ise yaklaşık 60 dakikada tamamlanabiliyor.Hızlı tur bölümünde, arabacılık ve otomotiv tarihindeki mihenk taşlarına özet niteliğinde bir yolculuk yapılırken; detaylı tur seçeneğinde ise bu bölümler daha uzun ve ayrıntılı olarak ele alınıyor.

ÇOCUKLAR İÇİNDE ALAN VAR

Tofaş Müzesi, çocukları da unutmuyor. Bu uygulama sayesinde okullarına uzaktan eğitimle devam eden çocuklar müzeden de uzak kalmıyor. Çocuk ziyaretçiler için hazırlanan sesli rehber turu seçeneğinde, 20 dakikalık eğlenceli bir anlatım bulunuyor. Özel olarak tasarlanan anlatı seçeneğinde “İlk Oyuncak Araba”, “At Arabaları” gibi farklı konu başlıkları bulunuyor.