McLaren 765LT, fazlalıklarından kurtuldu. 765 beygirlik McLaren 765LT, sıkı sporla tam 80 kilo verdi. Aracın 0-200 kilometre hızlanması 10 saniyenin altına geriledi.

McLaren Yeni 765LT için sıkı bir spor programı uyguladı. Fazlalıklarından kurtulan McLaren 765LT tam 80 kilogram verdi. McLaren Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Mike Flewitt: şirketin süper otomobillerinin performansını ve verimliliğini daha da artırmak için araç ağırlığını azaltma mühendislik felsefesini sürdürmeye devam edeceğini doğruladı. Yeni 765LT gibi mevcut modellerde zaten kilo oldukça önemli. Böylece yeni model hibridizasyon ve elektrifikasyon gibi güç aktarma organları daha verimli çalışacak.

DAHA HIZLI BİR MCLAREN

Ağırlığı en aza indirme hedefiyle yola çıkan mühendisler, daha hızlı bir McLaren orta çıkardı. 1229 kilogram ağırlığındaki araç, 80 kilo vermiş haliyle boy gösterecek. Minimize edilmiş ağırlık, içeriden dışarıya doğru yapılan titiz bir değişiklikle ortaya çıktı. 1981’de ilk karbon fiber şasiyi tanıttığından beri McLaren’in karbon fiber teknolojilerinde öncü olmaya devam ediyor. Otomobilin hem içinde hem de gövdesinde ağırlığı minimize edecek malzemeler kullanıldı. Bu bileşenlerin birçoğu İngiltere, Yorkshire’daki McLaren Composites Teknoloji Merkezi’nde üretildi.

200 KİLOMETREYE 7.2 SANİYE YETİYOR

Tamamen titanyumdan oluşan egzoz sistemi, benzer bir çelik sisteme göre yüzde 40 daha hafif. Dört çıkışlı egzoz da bu performans seviyesine ve sürücü için oldukça güzel bir ses veriyor. McLaren 765LT, hafifliğinin yanında gücüyle de dikkat çekiyor. 765 beygir güç ve 800 Nm torka sahip olan model, 200 km hıza 10 saniyenin altında ulaşıyor. Araç 0’dan 200 kilometre hıza sadece 7.2 saniyede geliyor.

SÜSPANSİYON AYARI DA MEVCUT

765LT’nin ayarlı süspansiyonu, daha ağır, çift oranlı bir sprint düzenlemesi ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Ultra hafif tekerlekler, modele özel olarak Pirelli tarafından geliştirilmiş. Sadece titanyum bijon cıvataları 22 kilogramlık tasarruf sağlıyor. 765LT’yi güvenceye alacak kadar şanslı olanlar, klima ve ses sistemini standart özelliklerin dışında bırakmayı seçebiliyor.