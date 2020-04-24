Servis işlemi yapmadan ücretsiz dezenfekte

Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalı araç sahipleri, servis işlemi yaptırmadan da aracını ücretsiz olarak dezenfekte ettirebilecek.

Tofaş, salgın döneminde, toplum sağlığını korumaya yönelik uygulamalarını yenileyerek hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalarının bayi teşkilatı ile beraber, model yılı gözetmeden ücretsiz araç dezenfeksiyonu hizmeti vermeye başladı. Böylece Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalı araç sahipleri, diledikleri zaman servis işlemi yaptırmadan da ücretsiz olarak aracını dezenfekte ettirebilecek. Tofaş’ın Türkiye’de bir ilk olarak tüm araç parkına yönelik başlattığı bu uygulama, 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

TÜM ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ

Tofaş Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Hüseyin Şahin, yaptığı açıklamada; “Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik en iyi deneyimi sunmak en önemli önceliklerimizden biri. Şimdi de salgın nedeniyle kritik günlerden geçtiğimiz bu süreçte, müşterilerimizin sağlık risklerine yönelik önlemlerine destek olmak amacıyla bu yeni hizmetimizi başlatıyoruz. Müşterilerimizin yanında olabilmek adına başlattığımız ve geniş kitlelere hizmet edecek bu uygulama kapsam itibariyle de sektörümüzde bir ilk olacak. Böylece, model yılı veya kilometresi ne olursa olsun Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalı araçları, bayi ve servislerimizde ücretsiz olarak dezenfekte edeceğiz. Bunu yaparken de sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek, randevu aracılığıyla hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.