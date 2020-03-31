FABRİKADAN MODİFİYELİ EGEA

Fiat, Egea HB ailesini versiyonlara ayırdı. Ürün gamının zirvesindeki Egea Sport, agresif gövde kiti ve siyah renkli detaylarıyla adeta modifiye mağazasından çıkmış gibi görünüyor.

OTO GÜNDEM TEST MERKEZİ

Tofaş’ın mühendislik çalışmalarında başrolü oynadığı Fiat Egea ailesi, Türkiye’nin en çok satılan otomobili olmaya devam ediyor. Tofaş’ın bir süre önce yeni bir satış stratejisiyle versiyonlara ayırdığı Egea ailesi, farklı ihtiyaçları göre etkili alternatifler sunmayı başarıyor. Fiat Egea Sport yorumları

SPORTİF GÖVDE KİTİYLE SATILIYOR

Egea Hatchback (HB) ailesini 4 farklı versiyona ayıran marka; Street, Mirror, S-Design ve Sport modelleriyle tüketicilere bolca alternatif sunmayı başarıyor. Bu modeller arasında en dikkat çekici olanı kuşkusuz Sport versiyonu. Modifiye tutkunları için geliştirilen bu versiyon, sportif tasarımı ve kıpkırmızı rengiyle bu hafta konuğumuz oldu. Sportif bir gövde kitiyle donatılan Egea Sport, görsel anlamda isminin hakkını sonuna kadar veriyor diyebiliriz. Kardeşlerinden ön/arka difüzör, yan marşpiyel, tavan spoyleri, 18 inç elmas kesim alaşımlı jantlar ile parlak siyah ön ızgara, sis farı çerçevesi, ayna kapakları ve dış kapı kollarıyla ayrılan otomobil, oldukça agresif görünmeyi başarıyor.

440 LİTRELİK BAGAJ FERAH

Aracın iç mekanı ise ailenin diğer üyelerinden çok da farklı değil. Rahat koltuklar, 7 inçlik multimedya sistemi, bolca eşya gözü ve ferih iç mekan aracın artıları arasında yer alıyor. Sadece, Sport isminin hakkını vermesi açısından direksiyon simidinin biraz daha küçük olmasını isterdik. 440 litrelik bagaj hacmi de tıpkı iç mekan gibi oldukça geniş. Egea Sport, sadece dizel-otomatik kombinasyonuyla satılıyor. Fiat Egea Sport yorumları

FİAT EGEA SPORT MOTOR YORUMLARI

Araçta görev yapan 1.6 litrelik Multijet II motor, 120 beygir güç ve 320 nmtork üretiyor. 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla (DCT) gücünü ön aksa ileten motor, 1390 kilogramlık otomobile yeterli performansı sağlıyor. 0-100 km/s ivmelenmesini 11 saniyede tamamlayan araç, saatte 199 kilometre sürate ulaşabiliyor. Ara hızlanmalarda da beklentileri karşılayan otomobil, tüketim konusunda da iddialı. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 4.5 litre. Bu da 50 litrelik depoyla 1100 kilometrenin üzerinde menzil vadediyor. Bizim elde ettiğimiz ortalama ise 5.7 litre oldu.

GÜVENLİ HİSSETTİRİYOR

Tatlı sert süspansiyon sistemiyle donatılan otomobil, yeterli konfor seviyesini sunuyor. Yol tutuş konusunda da beklentileri karşılayan araç, sert virajlarda bile güvenli hissettiriyor. Dizel ünitenin yüksek torku, kalkışta tutunmayı azaltsa da, genel yol tutuş karakteri yeterli dinamizmi sağlıyor.

182 BİN LİRALIK ETİKET TAŞIYOR

Egea’da sunulan standart donanımların hepsine sahip olan Sportversiyonda ayrıca, xenon farlar, karartılmış arka camlar, otomatik acil durum freni ve çarpışma ikazı, adaptif hız sabitleme, otomatik klima, 7 inçlik HD tablet ekranlı Uconnect, Apple CarPlay/Android Auto ve geri görüş kamerası gibi dikkat çekici eklemeler yapılmış. Böylece EgeaSport, sınıfının en zengin donanımlı modelleri arasına ismini yazdırıyor. Bu farklılıkların, dizel-otomatik kombinasyonuyla fiyatı 182 bin 900 lirayı buluyor. (NİSAN 2020) Bir başka değişle Sport, bir önceki donanım seviyesinden 12 bin liralık farkla sunuluyor.