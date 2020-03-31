EN ÇEKİCİ TUCSON

Hyundai, yeni N Line donanımıyla kompakt SUV modeli Tucson’a spor otomobil tasarımı kazandırdı. Hyundai Tucson N Line 4 tekerlekten çekiş ve dizel-otomatik vites seçeneğiyle sunuluyor. Sizin için yorumlar yaptık.

OTO GÜNDEM TEST MERKEZİ

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla büyüyen SUV pazarı, markaları farklı kombinasyonlara itmeye başladı. Özellikle C-SUV’da yaşanan rekabetle markalar, ‘nasıl farklı olabilirim’ sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. Bu markalardan biri de, Hyundai. Markanın kompakt SUV pazarındaki başarılı oyuncusu Tucson, daha sportif bir araç arayanlar için yeni bir paket sunmaya başladı. Hyundai Tucson N Line yorumlar

BUMERANG ŞEKLİNDE LEDLER

N Line isimli yeni donanım, özellikle görsel farklılıkları ile dikkat çekiyor. Bu hafta konuğumuz olan Tucson N Line, ürün gamının en üst noktası olmasa da kesinlikle en havalısı. Tasarım üzerine uzun mesai harcayan Koreli mühendisler, ortaya gerçekten farklı bir otomobil çıkarmış. N Line, dışarıdan bakıldığında yeni bir ön tampon, bumerang şeklindeki LED gündüz farları, çamurluklarda N Linelogoları, modele özel 19 inçlik siyah alaşım jantlar, siyan arka spoyler, oval şekilli çift egzoz çıkışı, siyah ayna kapakları gibi detaylarıyla ailenin diğer üyelerinden ayrılıyor.

KIRMIZI DİKİŞLER ÖN PLANDA

Son derece şık kırmızı rengiyle etkileyici bir görünüm vadeden otomobil, iç mekanıyla da kardeşlerinden farklı olduğunu hissettiriyor. Aracın iç mekanında dikkat çeken ilk detay, spor tasarımlı, N logoluderi/alkantraön koltuklar oluyor. İç mekanın geneline yayılan kırmızı dikişler sportif ambiansı destekliyor. N Linelogolu DCT şanzımanın önünde akıllı cepler için kablosuz şarj sistemi yer alıyor. 8 inçlik dokunmatik ekranlı multimedya sistemi oldukça kullanışlı, iç mekandaki ergonomi de çok başarılı. Hem ön hem arkada sunulan yaşam alanı oldukça ferah, 513 litrelik bagaj da yeterli hacme sahip.

136 BEYGİRLİK DİZEL

Aracın kalbinde görev yapan 1.6 litrelik dizel ünite, turbo beslemeyle destekleniyor. 136 beygir güç ve 320nmtork üreten motor, gücünü 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman DCT ile 4 tekerleğe birden aktarıyor. 1676 kilogramlık otomobile yeterli performans sağlayan bu kombinasyon, aracı 0’dan 100 km/s sürate 12 saniyede ulaştırıyor. Saatte 180 kilometre olarak belirlenen maksimum hıza kadar ivmelenme yeterli seviyede. Şanzımanın hızlı geçişleri, ara hızlanmaları da etkili hale getiriyor. Dizel ünite, fabrika verilerine göre 5.1 litrelik ortalama tüketim vadediyor. Bizim kullanımımız da elde ettiğimiz ortalamaysa 6.5 litre oldu. Fren performansı oldukça başarılı olan araç, yol tutuş konusunda da sınıfının dinamik oyuncuları arasına giriyor. Tatlı sert süspansiyon sistemi, konfor ile yol tutuş dengesini sağlamayı başarıyor.

FİYATLAR 235 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Türkiye’de sadece 1.6 litrelik dizel motor ve DCT şanzımanla satılan Tucson’un başlangıç fiyatı 235 bin 430 lira (MART 2020). Elite ile Elite Plus donanımları arasında yer alan N-Line’ın fiyatıysa 288 bin 300 lira olarak belirlenmiş. Araçta LED ön farlar, LED viraj içini aydınlatan dönüş farları, elektrikli sürücü koltuğu, ön ve arka koltuklarda ısıtma, deri/alkantra döşeme, geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleri, yokuş kalkış ve iniş desteği gibi donanımlar sunuluyor.