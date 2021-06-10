Ford Trucks Avrupa’da büyümeye devam ediyor

Tüm Avrupa’ya yayılma hedefiyle Portekiz, İspanya, İtalya ve Belçika’da arka arkaya bayi açılışları gerçekleştiren Ford Trucks, Batı Avrupa’daki stratejik büyümesini Lüksemburg pazarına adım atarak sürdürüyor.

Ağır ticari sektöründe gerek mühendislik tecrübesi gerekse de 60 yıllık mirası ile öne çıkan Ford Trucks, dünya çapında büyümesine Portekiz, İspanya, İtalya ve Belçika’da arka arkaya gerçekleştirdiği açılışların ardından Lüksemburg ile devam ediyor. 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödülünün sahibi olan çekicisi F-MAX başta olmak üzere, Ford Otosan mühendislerinin Eskişehir’de sıfırdan geliştirdiği ürün portfolyosu ve yenilikçi teknolojiler ile uluslararası arenada yoğun talep gören Ford Trucks, Batı Avrupa yayılım planlarında stratejik öneme sahip Lüksemburg pazarına yeni distribütörü GTTS iş birliği ile giriş yapacak. Ford Trucks’ın uluslararası büyüme planlarına pandemiye rağmen, kilit önem taşıyan pazarlarda ardı ardına açılışlar ile önemli adımlar attıklarını belirten Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, şunları söyledi:

E-TİCARET TRENDİ LOJİSTİK İHTİYACINI ARTTIRDI

“Pandemiyle birlikte yükselen e-ticaret trendi, tüm dünyada lojistik ve nakliye ihtiyacını artırdı. Pandeminin bu etkisine paralel olarak, global çapta özellikle kamyon, çekici talebinde artış devam ediyor. Ağır ticari endüstrisi, 2021’e büyüme ivmesiyle başladı, önümüzdeki dönem bu büyümenin devam edeceğini öngörmekteyiz. Bu rüzgarı da arkamıza alarak, Batı Avrupa’nın tamamına yayılma hedefimize hız kesmeden devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda Belçika’daki ilk distribütörümüzü atayarak büyümemizi sürdürdük, şimdi de hız kesmeden Lüksemburg’daki bayi yapılanmamızı tamamlıyoruz. Ağır ticari sektöründe kalite ve hizmet beklentisinin en yüksek olduğu pazarlardan biri olan Lüksemburg’da sektörün önde gelen, tecrübeli kuruluşlarından GTTS ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Lüksemburg’un markamız için önemli fırsatlar barındırdığına inanıyoruz. Burada, en verimli taşıma çözümleri sunan modellerimizle yeni müşterilerimize değer yaratmayı hedefliyoruz.”