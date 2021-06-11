Yaz tatiline çıkmadan önce araç bakımı nasıl yapılmalı? Mobil Oil Türk A.Ş. ise araç kullanıcılarına yolculuklarını daha güvenli ve daha keyifli hale getirmeleri için tavsiyelerde bulundu. 37 ilde 75 lokasyonda faaliyet gösteren Mobil 1 Center hizmet noktaları ile müşterilerine araç yağ değişimleri sırasında ücretsiz 10 nokta kontrolü imkanı sunan Mobil, özellikle yaz tatili öncesi araçların performans ve güvenliği için elzem olan hazırlıkların önemine dikkat çekti.

Yaz tatiline çıkmadan önce araç bakımı nasıl yapılmalı? Ülkemizde madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda 116 yıldır başarılı çalışmalara imza atan Mobil Oil Türk A.Ş, yaz tatili için yolculuğa hazırlanan araç kullanıcılarına önemli tavsiyelerde bulundu. Şirket, hem geride bıraktığımız kış ayları hem de pandemi önlemleri gereği uygulanan tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından yaz döneminde tatile çıkacak veya aktif araç kullanım sürecine girecek olanlar için yaz bakımının önemine dikkat çekti. Bu kapsamda özellikle Mobil’in 37 ilde faaliyet gösteren Mobil 1 Center hizmet noktalarında, müşterilerine ücretsiz sunulan 10 nokta kontrolünün aşamalarını da kapsayan yaz bakımı için gerekenler şu şekilde sıralanıyor:

ÖNCE HİJYEN!

Geride bırakılan kış mevsimi ve yaşanan Covid-19 salgın süreci dolayısıyla, araç içerisine dezenfeksiyon işlemi uygulanmalıdır.

TÜM YAĞ VE HİDROLİK BAKIMLARI YAPILMALI!

Araç motor yağı ve yağ filtresi, araç kataloğunda belirtilen sürelerde değiştirilmeli, uzun seyahatlerde motorun yağ eksiltmesine karşı mutlaka bir miktar yağ bulundurulmalıdır. Yine şanzımana da baktırılarak buradaki yağ kaçaklarının kontrolü sağlanmalıdır. Standart kullanım ömrü 2 yıl olan ve fren performansı açısından büyük önem arz eden fren hidroliği ise, ömrü dolması beklenmeden mevsim geçişinde kontrol edilmelidir. Keza direksiyon sistemlerinde kullanılan hidrolik yağı kontrol edilmeli ve eksik olması durumunda tamamlanmalıdır.

FRENLER EŞİT TUTMALI

Frenlerin lastikleri eşit seviyede tuttuğuna emin olunmalıdır. Araç fren sistemi tüm detayları ile uzmanlarca kontrol edilmeli ve bakımları yapılmalıdır.

SORUNSUZ KLİMA İÇİN

Standart koşullarda sorunsuz çalışan araç klimaları, sıcak havalarda sağlıklı çalışmayabilir. Dolayısıyla ideal sıcaklığa ulaşabilmek için alanında uzman bir teknisyenden destek alınmalı, gerekirse klima gazı bastırılmalı ve polen filtresi yenisi ile değiştirilmelidir.

SOĞUTMA SİSTEMİ ELDEN GEÇMELİ

Uzun yaz yolculuklarında motorun hararet yapmaması için soğutma sistemi temizlenmeli, gerekli miktarlarda su ve antifriz tekrar doldurulmalıdır. Ayrıca termostatın çalışıp çalışmadığı, kayış, kelepçe ve hortumların sıkılık durumları da kontrol edilmelidir.

SİLECEK BAKIMI VE AYNALAR

Cam suyu tamamlanmalı ve silecek süpürgeleri kontrol edilerek eski ise değiştirilmelidir. Aynalar ve camlarda da çatlak ve kırık olup olmadığına dikkat edilmeli ve gerekirse müdahale edilmelidir.

AKÜ KONTROLÜ

Uzun süre evde kalınması neticesinde kullanılmayan araçlarda oluşabilecek akü zayıflamalarına karşın, şarj işlemi veya akü değişimi yapılmalıdır. Ayrıca su seviyeleri ve elektrot seviyeleri kontrol edilmelidir.

SAĞLIKLI AYDINLATMA ŞART

Yol ve sis farlarının doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli, farlarda sararma, matlaşma, çatlak ve kırık gibi durumlar varsa müdahale edilmelidir.

LASTİK KONTROLÜ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR!

Yaz lastikleri sıcak havalarda düzensiz yıpranmaya karşı daha dayanıklı olduğu için kış lastikleri çıkarılmalıdır. Hava basıncı kontrolü aksatılmamalı, lastiklerin havaları mümkün olduğunca lastikler soğuk iken ölçülmeli, eğer bir azalma görülüyorsa doğru hava basıncı ile tamamlanmalıdır. Lastiğin dış derinliğinin boyutu 1,6 mm’den daha düşük olmamalıdır. Diğer taraftan aynı aks üzerinde bulunan 2 lastik arasındaki aşınma farkı, 5 mm’den fazla olmamalıdır. Uzun seyahatler öncesi stepnenin sağlam olup olmadığı, araçta kriko ve lastik değişim ekipmanlarının da varlığı kontrol edilmelidir.