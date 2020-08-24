Groupe PSA Türkiye’de Atama

Gülin Reyhanoğlu kimdir

PSA Türkiye’deki kariyerine Peugeot Filo Müdürü olarak başlayan Reyhanoğlu, Ağustos 2019 tarihinden bu yana Grubun dört markasından sorumlu Yeni Araç Filo Satış Müdürü olarak çalışıyordu. Reyhanoğlu, 17 Ağustos 2020 tarihi itibariyle B2B Satış Direktörü olarak görevine, Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille’a bağlı devam edecek.

Groupe PSA Türkiye’deki kariyerine Ekim 2017 yılında Peugeot Filo Müdürü olarak başlayan Gülin Reyhanoğlu kimdir?, Ağustos 2019 tarihinden bu yana Grubun dört markasından sorumlu Yeni Araç Filo Satış Müdürü olarak çalışıyordu. Reyhanoğlu, 17 Ağustos 2020 tarihi itibariyle B2B Satış Direktörü olarak görevine, Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille’a bağlı devam edecek. GÜLİN REYHANOĞLU KİMDİR?

GÜLİN REYHANOĞLU KİMDİR?

2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Gülin Reyhanoğlu, otomotivde boy gösterdi. 2006 – 2010 yılları arasında Otokoç. 2010 – 2015 yılları arasında TEB ARVAL. 2016 – 2017 yıllarında ALD Otomotiv’de Satış Müdürü olarak görev yaptı. 2017’de Groupe PSA bünyesinde Peugeot Türkiye Yeni Araç Filo Satış Müdürü olarak çalışmaya başlayan Reyhanoğlu, Ağustos 2019 tarihinden bu yana Groupe PSA’nın Peugeot, Citroen, Opel ve DS markalarının Yeni Araç Filo Satış Müdürü olarak görev yapıyordu. Gülin Reyhanoğlu, 17 Ağustos 2020 tarihi itibariyle Groupe PSA Türkiye B2B Satış Direktörü olarak görevine devam edecek.