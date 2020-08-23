Daralma hız kesti kiralamacı vites yükseltti

Otomotiv sektörü pandemi döneminde rağmen satış hızını eksiye düşürmedi. Yılın ilk yarısında hızlı bir artış dönemine girilirken bunun yüzde 7,3’ünü kiralama sektörünün aldığı görüldü. TOKKDER Başkanı Ekici “Yaşanan daralmanın son 3 ayda toparlandığını gözlemleyebiliyoruz. Bu doğrultuda, yıl sonuna kadar 6 milyar TL’nin üzerinde yatırımla kapatmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Otomotiv sektörü, yoğun pandemi döneminde iç pazarda oldukça iyi performans gösterdi. Salgın hızının azalmasıyla birlikte, kiralama sektörü de yatırımlarına hız kattı. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 2020 yılının Ocak-Haziran dönemine verileri açıkladı. Rapora göre, 2019 yılının aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30,2 oranında arttı. Operasyonel araç kiralama sektörü 2020 yılının ilk yarısında Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 7,3’ü olan 14 bin 900 adet yeni aracı filosuna kattı. Bu dönemde, 2.6 milyar TL yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü ise 30 milyar TL oldu. 2019 yılı sonuna göre yüzde 8,2 oranında daralan operasyonel kiralama sektörünün, filosundaki araç sayısı da toplamda 255 bin 900 adet olarak gerçekleşti. Sektör, 2019 yılını 279 bin adetlik araç parkıyla kapatmıştı.

GEÇEN YIL 3 MİLYAR LİRA VERGİ ÖDENDİ

Raporda yer alan verilere göre, Türkiye’de satılan yeni otomobillerin önemli bir kısmını satın alan operasyonel kiralama sektörü 2020 yılında da ülke ekonomisine ciddi bir vergi girdisi sağladı. Bu kapsamda, geçtiğimiz sene yaklaşık 3 milyar TL vergi ödeyen operasyonel kiralama sektörü, 2020 yılının ilk 6 aylık dönemini kapsayan süreçte yaklaşık olarak 1,4 milyar TL vergi ödeyerek ülke ekonomisine yaptığı katkıları sürdürdü.

ARAÇ PARKIMIZ YÜZDE 13 DARALDI

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici “Operasyonel kiralama sektörü olarak araç parkımız geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 oranında daraldı. Geçen yılın ilk yarısı sonunda 295 bin adet olan parkımız bu yılın ilk yarısında 256 bin adet olarak kaydedildi. 2020 yılının ilk çeyreğinde ise bu rakam 264 bin adetlerdeydi. Ancak yaşanan daralmanın son 3 ayda toparlandığını gözlemleyebiliyoruz. Çünkü yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,1 olan daralma, ikinci çeyreğinde yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. Yılın geri kalanında da dengeli bir seyir olacağını öngörüyoruz. Bu doğrultuda, yılsonuna kadar 15-20 bin adet civarında daha yeni araç alımı yapacağımızı tahmin ediyoruz. 2020 yılını 6 milyar TL’nin üzerinde yatırımla kapatmayı hedefliyoruz” bilgisini verdi.

ARAÇ BAŞI MALİYET 1 YILDA 50 BİN LİRA ARTTI

Otomotiv sektörü araç fiyatlarında yaşanan artış ve sektörün ikinci el pazarına sağladığı araçlarla ilgili önemli açıklamalarda da bulunan İnan Ekici sözlerini şu şekilde sürdürdü: “2019 yılında araç başına ortalama 125 bin TL yatırım yapmıştık. Yılın ilk altı ayında araç başı yatırım tutarımız 173 bin TL oldu. Yabancı paranın TL karşısında değer kazanması karşısında ÖTV baremi matrahlarını sabit tutmak sıfır araç anahtar teslim fiyatlarını sürekli olarak yükseltiyor. Örneğin, bir modelin ÖTV matrahı artan kur nedeniyle yükselmiş ve bu araç yüzde 50 ÖTV’ye tabiyken yüzde 60’a çıkmış ve anahtar teslim fiyatında 17 bin TL’lik artış gerçekleşmiş. Üstelik ülkemizde satılan araçların en az yüzde 50’si bu matrah meselesinden etkileniyor. Dolayısıyla iki yıldır güncellenmeyen ÖTV baremi matrahlarının güncellenmesi gerektiğine inanıyoruz.”

EN ÇOK RENAULT TERCİH EDİLDİ

TOKKDER raporuna göre, yılın ilk yarısında Renault yüzde 26,2’lik payı ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka oldu. Renault’u yüzde 13,6 ile Fiat, yüzde 11,9 ile Volkswagen ve yüzde 10,9 ile Ford markaları takip etti. Sektörün araç parkının yüzde 50,3 gibi önemli bir kısmı kompakt sınıf (C segmenti) araçlardan oluşurken, küçük sınıf (B segmenti) araçlar yüzde 26,7 ve üst orta sınıf (D segmenti) araçlar 13,4 pay aldı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki pazar payını da her geçen gün artıran SUV araçların operasyonel kiralamadaki payı ise yüzde 5,4’e yükseldi. Rapora göre ayrıca, sektörün araç parkının yüzde 91,3’ünü dizel araçların oluşturması dikkat çekerken, otomatik vitesli araçların payı ise yüzde 64,2 olarak gerçekleşti.