Yılın ilk yarısında 320 bin araca ekspertiz yapıldı

Pilot Garage Türkiye’de 62 ilde, 160 noktada oto ekspertiz hizmeti veriyor. Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, ikinci el oto alım satımında geçerli olacak yeni yönetmelikle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Pilot Garage‘ın Genel Koordinatörü Cihan Emre, ikinci el oto pazarındaki güncel gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeni yönetmelikle birlikte artık aracın gerçek durumuna aykırı ekspertiz raporu düzenleyen ve bu durumu bir takvim yılı içerisinde tekrarlayan oto ekspertiz şirketlerinin yetki belgesi iptal edileceğine dikkat çekti. Emre “İkinci el araç alım satımında güven probleminin ortaya çıkmasının asıl sebebi merdiven altı oto ekspertiz şirketleridir. Yeni yönetmelikle kalitesiz, hiçbir standarda uymayan ölçümler yapan ve kalifiye eleman çalıştırmamakta ısrar ediliyor. Bu şirketler bu sınavdan başarısız ayrılacak, yok olacaklardır. Bu sebeple yeni yönetmelikle birlikte TSE ve Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne sahip olan kurumsal oto ekspertiz şirketleri, sektöre aranan güveni sağlayacak” dedi.

EKSPERTİZE GİREN ARAÇ SAYISI GAZA BASTI

İkinci el otoya olan taleple birlikte artan satışlarla doğru orantılı olarak ekspertiz işlemi gören araç sayısının geçen yıla göre yüzde 30 arttığını ifade eden Emre, yeni yönetmelikle birlikte ekspertiz girişlerinde yıl sonuna kadar yüzde 40 artış beklediklerini söyledi ve “Kurulduğumuz 2011 yılından bu yana yaklaşık 4 milyon araca ekspertiz yapan bir marka olarak, Haziran ayından sonra uzun zamandır görmediğimiz bir hareketlilikle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Asıl hareketlilik ise ikinci el otoda yılın son çeyreğinde olacaktır” yorumunda bulundu.