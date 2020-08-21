AKO Jant 5 milyon dolar yatırımla üretimi katlayacak

AKO Jant, 5 milyon dolar düzeyinde yatırımla yıl içerisinde hizmete alınacak yeni disk hatları ile üretim kapasitesini ikiye katlamaya hazırlanıyor.

AKO Jant, bu yıl içerisinde 5 milyon dolar düzeyinde gerçekleşen yatırımla yeni disk hatları ile üretim kapasitesini ikiye katlayacak. AKO Jant bünyesinde gerçekleşen yatırımların, Dünyada Covid-19 pandemi süreciyle belirsizleşen üretim ortamında bile kararlılıkla sürdü. AKO Jant Fabrika Müdürü Ömer Abrekoğlu “Türkiye’nin üretim potansiyeline olan inancımız tam. Yeni yatırımlara devam ederek bu süreçten güçlenerek çıkmayı hedefliyoruz” dedi.

40 ÜLKEYE İHRAÇ GERÇEKLEŞTİRİYOR

AKO Grup bünyesinde, otomotiv yan sanayi yatırımları kapsamında 2014 yılında hayata geçti. AKO Jant’ın üretim kapasitesi, kuruluşundan bugüne düzenli yeni yatırımlarla sürekli artıyor. Kamyon, otobüs, treyler, askeri araç ve traktör, römork gibi zirai araçlara yönelik jant üretimi gerçekleştiren AKO Jant, ürünlerini Dünya’nın 40’tan fazla ülkesine ihraç ediyor. Yüksek teknolojili ve kaliteli üretim ve müşterilerin yeni ürün taleplerine, tasarım ve ürün geliştirme olanaklarıyla hızlı yanıt verebilen AKO Jant, önde gelen lastik üreticileri ile yapmış olduğu anlaşmaların da olumlu katkısıyla kısa sürede güçlü bir büyüme ivmesi yakaladı.

KAPASİTEYİ İKİYE KATLAYACAK

23 bin 500 metrekaresi kapalı olmak üzere, toplam 120 bin metrekare alan üzerinde kurulu jant fabrikasında, 2018 yılında 4,5 milyon dolar yatırımla devreye alınan yeni jant üretim hattı son teknoloji ile otomatik olarak tasarlandı. 2020 yılında 5 milyon dolarlık yatırımla birlikte üretim kapasitesini ikiye katlamaya hazırlanan fabrikada üretim hatlarının robotlarla entegre çalıştığını ifade eden Ömer Abrekoğlu, “Yatırımlar kapsamında, jant fabrikasında 2021 yılında hizmete girecek yeni disk üretim hattının yanı sıra, üretimde dışa bağımlılığı ortadan kaldıran rulo dilme tezgahı, Endüstri 4.0 kapsamında INPDS üretim takip sistemi ve robotlu üretim hatlarında üretim kapasitesinde artış sağlanıyor. Tüm bu yatırımlarla AKO Jant’ın üretim kapasitesini, 2021 yılında ikiye katlamayı hedefliyoruz” dedi.