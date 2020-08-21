Yetkili servise gitmesem garanti bozulur mu? sorusunu cevabını TOSEF Başkanı Ünal Ünaldı veriyor. Ünaldı “Blok Muafiyeti Kanunu ile birlikte, TSE 12047 Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne sahip özel servislerde, araç üreticisinin marka bazında yayınladığı teknik standartlara uygun yapılan bakım ve onarım işlemleri araçların garantisini bozmamakta, korumaktadır” dedi.

Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF), ikinci el pazarının hareketlenmesiyle sürekli gündem haline gelen otomotiv sektörüne ilişkin uyarılarda bulundu. Yetkili servise gitmesem garanti bozulur mu? sorusunu cevabını TOSEF Başkanı Ünal Ünaldı veriyor. Birçok araç sahibi 0-5 yaş arasındaki otomobillerini, garantisi bozulmasın diye servise götürüyor. Fakat garanti biter bitmez özel servislere yönelim artıyor.

YETKİLİ SERVİSLER GARANTİYİ KOZ OLARAK KULLANIYOR

TOSEF Başkanı Ünal Ünaldı “Yetkili servisler katı tutumları ve yüksek fiyat politikaları karşısında, üretici garantisini ellerinde bir koz gibi tutuyorlar. Halbuki TSE 12047 Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne sahip özel servislerde, araç üreticisinin marka bazında yayınladığı teknik standartlara uygun yapılan periyodik bakım ve onarım işlemleri araçların garantisini bozmamakta, korumaktadır. Burada, üreticinin belirlediği bakım aralığı, üreticinin belirlediği parça markası, referans numarası, onaylı motor yağı ve viskozitesinin kullanılmış olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Blok Muafiyeti Kanunu bunu mümkün kılarak araç sahiplerine rahat bir nefes aldırmaktadır. Halen birçok vatandaşımız bu konu hakkında bilgi sahibi değil. Ayrıca bu kanun, rekabet kurulu düzenlemeleri ile tüketicilerin tüm yasal haklarını koruma altına almaktadır” dedi.

TSE YETERLİLİK BELGESİ YETİYOR

TSE 12047 Hizmet Yeterlilik Belgesi’nin kullanılan parça kalitesinden teknik ekibin eğitim seviyesine, servis alanının boyutlarından kullanılan tamirat donanımlarının standart seviyesine kadar birçok hususta belirli standartlara göre verildiğini söyleyen Ünaldı, Türkiye’deki özel servislerin standardizasyonlarla hizmet kalite seviyelerini yukarı taşımak için sürekli çalıştıklarını söyledi. TSE belgeli hali hazırda 740 adet özel servisin Türkiye’de bulunduğunu ve bu sayıyı önümüzdeki yıllarda çok daha yüksek rakamlara çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden TOSEF Başkanı Ünal Ünaldı, “Kurumsallaşmayan ve dijital entegrasyona uyum sağlamayan özel servis kalmasın istiyoruz. TSE 12047 Hizmet Yeterlilik Belgesi için kurumsallaşmaya, kurumsallaşma için de en başta dijital dünyaya ayak uydurmaya ihtiyacımız var” dedi.