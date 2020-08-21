Opel Ağustos 2020 kampanyası

Opel Ağustos ayında birbirinden cazip fırsatlarla tüketicinin karşısına çıkıyor. Opel Ağustos kampanyasında yüzde 0,69 faiz oranı da sunuyor.

Opel Ağustos ayında birbirinden cazip koşullarla otomobil sahibi olma imkanı sunuyor. Opel Astra HB modeline 199 bin 900 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlar ile sahip olunabiliyor. Marka, Ağustos ayında müşterilerine sunduğu farklı finansman olanakları ile tüm Astra HB severlere hayallerine kavuşma imkanı sunuyor.

150 BİN LİRAYA CORSA

Corsa’ya, Ağustos ayına özel 149 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla; amiral gemisi Insignia modeline ise Ağustos ayına özel 319 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Crossland X 194 bin 300 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor. Opel Grandland X SUV modeli 254 bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla Opel severlerin beğenisine sunuluyor.

YÜZDE 0,69 FAİZ ORANI

Ağustos ayında müşterilerine farklı finansman çözümleri de sunan marka, 120.000TL’ye varan %0,69 faizli özel kredi seçeneklerinin yanı sıra belli başlı modellerde 67.000TL’ye varan 12 aylık ödeme seçenekleri ile %0 faiz olanağını birleştirerek müşterileri için bu ay da tercih sebebi olacağa benziyor.