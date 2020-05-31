Gücü ikinci ele yeten bile ucuz olsun hasarlı olsun diyor

Salgın tehlikesiyle hem sıfır hem de ikinci el araç pazarı sert düşüş kaydetti. En büyük kaybı ikinci el yaşadı ama burada da fiyatlar durmadı. Sıfırın minimum maliyeti 100 bin lirayı aşınca ikinci el yine favori oldu. Burada da fiyatlar oldukça hızlı yükseldi. Birkaç ay öncesine kadar 50 bin liraya alınabilen 2005-2010 model aralığına bile şimdi ağır hasarla bile ulaşmak zor. Ayağını yerden kesmek isteyen tüketici ‘hasarlı ama ucuz’ diyor.

Pandemi tehlikesiyle birlikte insanlar can derdine düşerken, otomobil sahibi olmayı da neredeyse unuttu. Sıfır araç pazarında satışlar toplamda eksiye dönmedi fakat oldukça hızlı geçen ilk 3 ayından sert fren yaptı. Bu süreçte ikinci el araçlara da çok bakıldı ama virüs korkusu favoriye almanın ötesine pek geçilemedi. Nisan ayında yüzde 14,6 daralan toplam araç pazarı karşısında bu sefer ikinci elin kaybı daha büyük oldu. İkinci el araçta yüzde 50’yi aşan küçülme olduğu tahmin edilirken, karşılaşılan fiyatlar karşısında tüketici de şaşırmış durumda. Yaklaşık son iki yıldır bırakın sıfır aracı, ikinci eller bile yatırım aracına dönüştü. Araç tedariğinde yaşanan sorunlar, kur ve yeni model yılıyla artan fiyatlarla ayağını yerden kesmenin bedeli 100 bin TL’yi aştı. Hal böyle olunca talep ikinci ele kaydı. Fakat orada da talebi gören araç sahipleri her hafta fiyat yükseltti. Pandemi etkisiyle kullanılmış araçta fiyatlar bir süre dursa da normalleşme ve öncesinde bayram etkisiyle grafik yine yukarı doğru tırmanmaya başladı. hasarlı ikinci el

50 BİN LİRASI OLAN 15 YAŞINDA HASARLI ARIYOR

Mart ayında 50 bin liraya otomobil almak isteyen dar gelirli, 2005 ila 2010 arasındaki modellere rahatlıkla bakabilirken, şimdi aynı modelleri hatta çok çok altını ancak ağır hasar kaydıyla ulaşabiliyor. Böylece yollarda hem güvensiz hem de yaşlı araç sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Bir dönem gerçekleşen hurda indirimiyle birlikte birçok yaşlı araç emekliye ayrılırken, biten teşvik ve destekler yeni bombaların yola çıkmasına neden oluyor. Şimdilik gittikçe yaşlanan araç parkıyla ilgili Hükümet’in bir çalışması yok. Bunun önüne geçilmez ise alım gücü gün geçtikçe düşen tüketicinin sıfır otomobil hayali gerçek bir hayale dönüşecek. Sıfırı alamayan tüketici de bütçesinin yettiği nasıl toplandığı belli olmayan ağır hasarlı araçları tercih etmeye başlayacak hatta başladı bile. 50 bin lira bütçesi olan tüketici yine yaşlı ve hasarlı ikinci elleri favoriye almaya devam edecek.

FİYATLARDA SERT ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Salgınının etkisiyle martta düşme eğiliminde olan ikinci el otomobil ve hafif ticari araç fiyatları nisanın ardından mayıs ayında da yükseldi. İkinci el otomobil fiyatları mayıs ayında yüzde 8,36 artış gösterdi. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız “Mart ayının 15’inden Nisan ayı ortasına kadar hem talepte hem de ikinci el fiyatlarında çok sert bir düşüş gördük. Covid-19 kaynaklı bu sert talep düşüşü fiyatları yüzde 10’a yakın düşürdü. Fakat mayıs ayında sert bir toparlanma yaşandı. Nisan ayına göre mayıs ayında daha güçlü seyreden ikinci el araç alım talebi, sıfır araç fiyatlarında kurlardan kaynaklı yaşanan fiyat artışı ile birleşince mayıs ayında daha önceden de paylaştığımız fiyat artışlarının yaşanmasını sağladı. Talepteki toparlanmanın haziranda da devam etmesini bekliyoruz” dedi. hasarlı ikinci el

SIFIR BAYİLERİ BİLE İKİNCİ ELE KAYDI

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş “Online entegrasyonlara ve ikinci el pazarına ciddi bir eğilim söz konusu. Sıfır km bayileri dahi bu dönemde ikinci el otoya kayıyor. Sedan cenneti ülkemizde model, marka ve karoser tipi takıntıları da arka planda kalıyor. Küçük şehir otomobilleri işlevsellikleri sebebiyle trend oluyor. 2020 yılının ilk 5 ayına bakıldığında da talep nedeniyle fiyatı en çok artan sınıf yüzde 19,5 ile A segmenti oldu. Model yılı bazında ise ortalama yüzde 20,5 ile 2011, 2012 ve 2014 model yıllarının en çok fiyat artışına uğradığı görülüyor” diye konuştu.