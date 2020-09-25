Alman otomotiv devi yeni BMW M3 Sedan ve M4 Coupe modellerini yeniledi. Turbo motor teknolojisiyle dikkat çeken modelin güç seçenekleri 480 beygirden başlıyor.

Yeni BMW M3 Sedan ve Yeni BMW M4 Coupe, standart olarak sunulan altı ileri manuel şanzımanla fark yaratıyor. 8 ileri M Steptronic şanzımanla yollarla buluşan modeller arkadan itişin keyfini sonuna kadar hissettiriyor. İki modelin de kalbinde M TwinPower Turbo teknolojisine sahip yüksek devirli altı silindirli sıralı motor yer alıyor. Segmentlerinde benzeri olmayan güç aktarma seçenekleriyle Yeni BMW M3 ve Yeni BMW M4 Coupe, üç farklı karakterde tercih edilebiliyor.

GÜÇ SEÇENEĞİ 480 BEYGİRDEN BAŞLIYOR

Yeni BMW M3 Sedan ve Yeni BMW M4 Coupé’yi 480 bg’lik sıralı altı silindirli motor, altı ileri manuel şanzıman ve arkadan itişli olarak tercih edebiliyor. Yeni BMW M3 Competition Sedan ve Yeni BMW M4 Competition Coupé’de ise aynı motorun 510 bg’lik versiyonu sekiz ileri M Steptronic şanzımanla bir araya geliyor ve gücünü arka tekerleklere gönderiyor. Her iki Competition modeli de gelecek aylarda dört tekerlekten çekiş sunan M xDrive seçeneği ile de satışa sunulacak.

100 KM HIZA 4 SANİYE YETİYOR

Yeni BMW M3 Sedan ve Yeni BMW M4 Coupe, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 4,2 saniye ulaşabiliyor. Competition modelleri ise 0’dan 100 km/s hıza 3,9 saniyede ve 0’dan 200 km/s hıza ise yalnızca 12,5 saniyede ulaşıyor.

6 İLERİ MANUEL SEÇENEĞİ

Yeni BMW M3 Sedan ve Yeni BMW M4 Coupé’yi altı ileri manuel şanzıman ve arkadan itişli olarak tasarlayarak ağırlık tasarrufu da sağladı. Sekiz ileri otomatik şanzımandan 23 kilogram daha hafif. Manuel vites kutusu sayesinde, BMW’nin uzmanı olduğu önden arkaya ağırlık dağılımı daha da iyileştirildi. Saf performanslı sürüş keyfini, üstün yol tutuş kabiliyeti ile birleştiren Yeni BMW M3 Sedan ve Yeni BMW M4 Coupé’de Adaptif M süspansiyon standart olarak yer alıyor. Yol tutuş performansını artıran diğer özellikler arasında M Servotronic direksiyon ve M Çekiş Kontrolü ile opsiyonel olarak tercih edilebilen M Drive Professional paketi bulunuyor. Tamamen yeni M Çekiş Kontrolü ile sürücüler aracın kontrollü bir şekilde kayması için müdahale eşiğini belirleyebiliyor.

SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ

Yeni BMW M3 Sedan ve Yeni BMW M4 Coupé’nin orta konsolundaki yer alan M Modu düğmesini ile mevcut durumuna en uygun sürüş deneyimi yaşamak için ayarlamalar yapılabiliyor. Ayrıca, gösterge paneli ve Head-Up Display’deki ekranların tepki ve özelliklerini de bu düğme ile ayarlamak mümkün oluyor. ROAD ve SPORT modlarının yanı sıra, opsiyonel olarak M Drive Professional özelliğiyle TRACK modu da eklenebiliyor.

CESUR TASARIM

Yeni BMW M3 Sedan ve Yeni BMW M4 Coupé, dış tasarımda motor sporlarından ilham aldı. Ön tamponda cesur tasarımıyla dikkat çeken Böbrek Izgara’lar, bal peteği şeklindeki büyük hava girişleriyle çevreleniyor. Ayrıca sportif marşpiyerler, aerodinamik yan aynalar, daha agresif bir arka tampon, siyah arka difüzör ve dört çıkışlı egzoz sistemi yüksek performansı vurgulayan özellikler arasında yer alıyor.

TAMAMEN DİJİTAL LİVE COCKPİT

Yeni BMW M3 ve Yeni BMW M4 Coupé’de BMW Live Cockpit Professional’ın bir parçası olan 12,3 inç gösterge ekranı ve 10,25 inç Kontrol Ekranı ile yüksek çözünürlüklü dijital ekran grubu standart olarak sunuluyor.Tamamen dijital gösterge ekranı ile navigasyon haritası, sürücü destek sistemleri, durum göstergeleri veya çevredeki alanın 3 boyutlu görselleştirmesi için gereken alanı yaratılabiliyor. Ayrıca, 10,25 inç bilgi-eğlence sistemi kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay bağlantılarını da destekliyor. Her iki modelde de önde ve arkada sensörlü Park Mesafe Kontrolü, fren işlevli Hız Sabitleyici, fren müdahaleli Ön Çarpışma Uyarısı, Şeritten Ayrılma Uyarısı, Dikkat Asistanı ve Hız Sınırı Bilgisi Sistemi standart olarak sunuluyor.