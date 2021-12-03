Honda anında değiştirilebilir bataryalar için harekete geçti

Honda, Mobil Güç Paketi’ni (MPP) ve girişimlerini tanıttı. Elektrikli ulaşım ürünleri ile enerji hizmetlerini birbirine bağlayarak “hareket özgürlüğü” ve “yenilenebilir enerjinin yaygın kullanımı” yaklaşımını destekleyen “Honda eMaaS” konseptini geliştirirken; MPP e:’nin başlangıçta sadece Honda e: ticari motosikletlere sahip kurumsal kiralama müşterilerine sunulması planlanıyor.

Honda, 2050 yılına kadar tüm faaliyetlerinde karbon nötr olmayı hedeflerken; bu doğrultuda elektrikli ulaşım ürünleri ile enerji hizmetlerini birbirine bağlayarak “hareket özgürlüğü” ve “yenilenebilir enerjinin yaygın kullanımı” yaklaşımını destekleyen “Honda eMaaS” konseptini geliştirdi. Konsept kapsamında; Honda’nın ürettiği motosiklet ve otomobil ürünlerinde elektrikliye geçiş ve MPP’nin daha yaygın kullanımıyla elektrikli ürün yelpazesini genişletilmesi ile birlikte altyapıya bağlı akıllı enerji operasyonlarının hayata geçirilerek yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırılması amaçlanıyor. MPP e:’nin başlangıçta sadece Honda e: ticari motosikletlere sahip kurumsal kiralama müşterilerine sunulması planlanıyor. Bununla birlikte, Honda daha sonra MPP e:’yi şirketlerin kendi ürünlerinde kullanabilmesi için tedarik etmeyi amaçlıyor.

GÜNEŞTEN ENERJİ DEPOLUYOR

Gelecek dönem için küresel enerji ihtiyacının artmasına yönelik olarak önemli bir alternatif olan yenilenebilir enerjinin güç kaynağı olarak kullanılması konusunda yaşanan sorunların başında arz – talep dengesi geliyor. Honda, bu alanda yaşanan sorunların çözümü için “tampon işlevi” gören MPP veya benzeri cihazlarla fazla elektriğin geçici olarak depolanması ve güç kaynağı miktarının ayarlanması üzerine çalışmalar yürütüyor. Honda mühendisliği ve teknolojileri kullanılarak geliştirilen MPP sayesinde, güneş enerjisi üretimiyle gündüz fazla elektrik üretildiğinde elektrik depolanabiliyor ve elektrik arzının talebi karşılamadığı öğleden sonra saatlerinde depolanan elektrik ile şebekedeki şarj yükü düzenlenebiliyor.

BİRDEN FAZLA ŞARJ İMKANI

Gelecek dönemde Honda; yaşanan elektrik kesintilerinde, aynı anda birden fazla MPP’yi şarj edebilen ve geliştirme çalışmaları devam eden batarya değiştirme istasyonu olan Honda Mobil Güç Paketi Eşanjör e: aracılığı ile depolanan elektriğin şebekeye bağlanması için çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda Honda’nın bu kapsamda çalışmaları arasında, batarya kapasitesinin düşmesi nedeniyle ulaşım ürünlerinde kullanım için uygun olmadığında MPP’nin evde kullanım için bir depolama bataryası ve diğer ürünler için bir güç kaynağı olarak kullanılması dahil olmak üzere ikincil kullanımı da yer alıyor. Endüstriyel alanda MPP’nin kullanımının yaygınlaşması ile taşınabilir ve değiştirilebilir bataryalar için endüstri standartlarının oluşturulması Honda tarafından da destekleniyor.