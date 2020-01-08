Teknolojiye çalışıp gelmiş

Honda Civic Sedan, benzinli-otomatik versiyonuyla sınıfının en iyi seçeneklerinden birini sunuyor. 182 beygirlik motor, performansına rağmen oldukça cimri.

Otomotiv sektörünün kendini kanıtlamış markalarından Honda, Türkiye’de ürettiği Civic Sedan’ı kısa süre önce makyajladı. Tasarımdan ziyade teknoloji ve yeni motor seçeneğine odaklanan marka, Honda Civic sedan başarılı satış grafiğini artırmak için önemli bir adım atmış oldu.

ÖN TAMPON YENİLENMİŞ

Yeni nesil güvenlik donanımlarıyla son derece donanımlı bir otomobil haline gelen yeni Civic Sedan, bize 1.5 litrelik benzinli motor ve CVT şanzıman kombinasyonuyla konuk oldu. Otomotiv dünyanın en sevilen otomobillerinden olan Civic Sedan, görsel olarak büyük değişiklikler barındırmıyor. Yenilenin araç, küçük dokunuşlarda adeta makyaj tazelemiş. Türkiye pazarının en sevilen sedan otomobillerinden olan Civic, tasarımı yenilenen ön tamponu, LED ön farları ve sportif jantlarıyla daha sportif ve dinamik görünmeyi başarıyor. Geniş ve basık görünen ön bölüm, krom panjur ve çekik farlarla yakalanan sportif hava devam ediyor.

YAŞAM ALANI ÇOK FERAH

Oldukça şık olan arka tasarımda çok belirgin bir yenilik yok. Bumerang tipi farlar ve spoyler işlevi gören bagaj kapağı öndeki sportif havayı arka bölüme de taşıyor. Son derece kaliteli iç mekanda sunulan yaşam alanı çok ferah. Aracın arka koltuklarında sunulan diz mesafesi bir üst sınıfı aratmazken tasarım sayesinde baş mesafesi de oldukça ferah. Alçak oturma pozisyonu sportif hava sunarken, kaliteli döşemeler ve işçilik seviyesi oldukça başarılı. Oldukça kullanışlı olan 519 litrelik bagaj da değişmeyen Civic özellikleri arasında yer alıyor.

MENZİL 800 KİLOMETRE

Yeni Civic’te artık 1.5 litrelik turbo beslemeli benzinli motor tüm versiyonlarda sunuluyor. 182 beygir güç ve 220 nm tork üreten motor, gücünü CVT tipi otomatik şanzımanla ön aksa iletiyor. 1388 kilogramlık otomobile oldukça iyi bir performans sağlayan ünite, aracı 0’dan 100 km/s sürate 8.2 saniyede ulaştırıyor. Ara hızlanmalarda da oldukça atak davranan otomobilin nefesi saatte 200 kilometre hıza kadar kesilmiyor. Etkili performansa rağmen aracın tüketim değerleri de oldukça iddialı. Fabrika verilerine göre 5.7 litre olan ortalama tüketim, bizim kullanımımız da yol bilgisayarına 6.6 litre olarak yansıdı. 46 litrelik küçük depoya rağmen menzil 800 kilometrenin üzerinde.

İYİ YOL TUTUYOR

Sınıfının en iyi yol tutan temsilcilerinden olan Civic Sedan, tatlı sert süspansiyonu sayesinde oldukça da konforlu bir otomobil. 147 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla (OCAK 2020) satılan otomobil, bize en üst donanım olan Executive ile konuk oldu. Bu versiyon, 1.5 litrelik benzinli motor ve CTV şanzımanla 193 bin 400 liralık etiket taşıyor. Aynı donanımı sahip dizel otomatik versiyonun fiyatı ise tam 246 bin 200 lira.

DONANIM LİSTESİ UZADI

Araçta kullanılan yeni teknolojilerden ilki, çarpışma hafifletici fren sistemi. Sistem, yakındaki yayaları algılayıp önce sesli, tepki verilmezse de otomatik olarak fren yaparak güvenliği sağlıyor. Şerit takip uyarı sistemi ve şerit koruma destek sistemi ile de yeni Civic Sedan, aracın şeritten çıkmasına izin vermiyor. Sistem, şeritten taşma halinde de direksiyona küçük müdahalelerle aracın şeridine dönmesini sağlıyor. Bu sistemle birlikte hız sabitleyici de akıllanmış. Sistem artık belirlenen mesafeyi koruyor ve gerektiğinde aracın hızını öndeki araca göre sizin yerinize düşürüyor. Tabii öndeki araç hızlandığında da aracı eski hızına çıkarıyor. Araçta ayrıca kör nokta uyarı sistemi ve çapraz trafik uyarı sistemi de yer alıyor. Söz konusu sistemler, kör noktada kalan araçlarda ikaz vererek güvenliği sağlıyor. Araçta ayrıca akıllı ceplerle entegre uygulamalara da yer verilmiş.