Honda modellerinde temmuz kampanyası

Honda temmuz ayı kampanyası ile dikkat çekiyor. Civic Sedan modellerine yönelik Temmuz ayına özel kredi kampanyası başlattı.

Honda temmuz ayı kampanyası ile dikkat çekiyor. Civic Sedan modellerine yönelik Temmuz ayına özel kredi kampanyası başlattı. Honda segmentinde fark yaratan ve en çok tercih edilen, yüksek donanım paketleri ve üstün sürüş performansıyla dikkat çeken Civic modellerine yönelik Temmuz ayına özel kredi kampanyasını başlattı. Honda mühendisliği imzasını taşıyan teknolojisi, standart versiyonlarında sunduğu zengin donanımları, sürüş performansı ve yakıt verimliliği ile öne çıkan Honda Civic Sedan modellerinin Temmuz ayına özel kampanyasının detayları açıklandı. Honda Civic Sedan modellerine özel 90 bin TL’ye kadar kredilerde yüzde 0,99’dan başlayan faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sunuluyor.

150 BİN LİRA 0,99 FAİZ

Honda’nın SUV segmentine öncülük eden modeli CR-V; güçlü ve verimli motoru, üstün konfor seviyesi, şık tasarımı ve güvenlik donanımlarıyla Temmuz ayına özel kredi kampanyası kapsamında 150 bin TL kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oran ve 12 ay vade seçeneği sağlanıyor.