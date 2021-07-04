Yeni Opel Astra test maratonunun son virajında

Yeni Opel Astra, seri üretim ve tanıtım dönemi öncesinde zorlu test maratonuna devam ediyor. Bu kapsamda, Yeni Astra’ya Kuzey Kutbu’nda, İsveç-Lapland’de -30oC’de sürüş dinamikleri ve termal testler yapıldı.

Yeni Opel Astra, seri üretim ve tanıtım dönemi öncesinde zorlu test maratonuna devam ediyor. Bu kapsamda, Yeni Astra’ya Kuzey Kutbu’nda, İsveç-Lapland’de -30oC’de sürüş dinamikleri ve termal testler yapıldı. Opel, kompakt sınıftaki başarılı temsilcisi Astra’nın 11. neslinin dünya tanıtımını kısa süre içerisinde gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Dünyayla buluşmak için gün sayan yeni Astra’nın gelişimi ise programa uygun olarak devam ediyor. İlk etapta bilgisayar destekli simülasyonlarla tasarlanan yeni Opel Astra, geçtiğimiz kışın başından bu yana gerçek yaşam koşullarında test ediliyor ve ince ayarlamaları yapılıyor. Simülasyon testlerinin ardından oldukça zorlu fiziksel test maratonunu da başarıyla tamamlayan yeni Astra, son testlerin ardından tamamen hazır olacak.

BUZ ÜZERİNDE TEST EDİLDİ

Yeni Opel Astra’nın zorlu test maratonu, Opel mühendislerinin yeni modeli buz üzerinde ve İsveç Lapland Bölgesinin donmuş ortamında test etmek için prototipleri kuzeye götürmesiyle başladı. Dudenhofen Test Merkezi’ndeki test parkuruna prototiplerle çıkan mühendisler, son olarak üst yönetim eşliğinde halka açık yollarda test sürüşleri gerçekleştirdi. “Yeni Astra’nın zorlu test programı çok iyi gidiyor” sözleriyle değerlendirmesine başlayan Astra Baş Mühendisi Mariella Vogler, “Çoğunlukla kadın mühendislerden oluşan geliştirme ekibi, heyecan verici, cesur ve havalı yeni nesil bir Astra yarattı” dedi.

HER KOŞULDA YÜKSEK KONFOR VE GÜVENLİK

Opel mühendislerinin kış aylarında sıkça kullandığı bir rota olan İsveç Lapland’ın bu seferki konuğu yeni nesil Opel Astra oldu. Şasi uzmanları, -30oC gibi düşük sıcaklıklarda, son derece kaygan yüzeylerde elektronik sistemleri optimize etti. Sonuç olarak yeni Astra buz, kar, ıslak, kuru gibi farklı yol şartlarında ve sürüş koşullarında her zaman güvenli olmak üzere hazırlandı. Opel Araç Dinamiği Başkanı Andreas Holl, “Yeni Astra’yı geliştirirken, bu yeni neslin de üstün sürüş keyfi ve konfor sunmasını sağladık. Dinamik tasarımıyla yeni Astra otoyolda ve yüksek hızlarda yüksek güvenlik sunarken, kötü yol yüzeylerinde dahi kullanıcısına konfor sunmalı” değerlendirmesinde bulundu.

GÜVENLİK DE ÖN PLANA ALINDI

Almanya’daki Dudenhofen Test Merkezi’nde farklı bir performans değerlendiriliyor. Rüsselsheim’daki ADAS (Otonom Sürüş Destek Sistemleri) yetkinlik merkezi mühendisleri; uyarlanabilir hız sabitleme ve acil durum freninden, ön çarpışma ikazı ve arka çapraz trafik asistanına kadar yeni Astra’nın gelişmiş teknolojilerini kalibre etmek için test sahasının amaca yönelik farklı sahalarını kullandı. Ön üretim otomobillerin de Dudenhofen düzlüğünde yüksek standartları karşılaması gerekiyordu. Her Opel gibi, yeni nesil Astra da; 140 km/s’nin üzerindeki hızlarda kontrollü ve sert fren anında stabil kalarak üstün otoyol performansını sergilemek zorundaydı. Opel mühendisleri, oval pistte motor kaputu ve ön cam silecekleri gibi bileşenleri de mercek altına aldı. Hiçbir titreşime veya rahatsız edici sese izin verilmedi. Hızlı sürüş testlerinde iyice ısınan yeni Opel Astra, 25 santimetreye varan derin sularda serinleme fırsatı da buldu. Test otomobilinin hiçbir şekilde su çekmemesi ve motor bileşenleri, elektrik sistemleri ve kaputun altındaki her parçanın sudan korunması gerekiyordu.