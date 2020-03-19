Ford Otosan, Toyota Türkiye’den sonra Honda Türkiye’de üretimi askıya alma kararı aldı. Honda Türkiye 23 Mart itibarıyla üretime ara veriyor.

Koronavirüs etkisiyle Çin ve Avrupa’dan sonra Türkiye’de de etkiler görülmeye başlandı. Özellikle otomotiv tarafında Ford Otosan, Toyota Türkiye’den sonra Honda Türkiye’de üretimi askıya alma kararı aldı. Üretimi geçici bir süre durdurma kararı alan Honda, globalde de 2021 itibariyle Türkiye’den çekileceğini açıklamıştı. Honda Türkiye, bugün çalışanlarına ve tedarikçilerine, koronavirus (COVID-19) salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar’daki üretim operasyonlarının geçici olarak askıya alınacağını bildirdi.

23 MART’TA KAPANIYOR

Honda fabrikasındaki üretim 23 Mart 2020’den itibaren askıya alınacak. Bu karar, tedarik zincirlerinde yaşanan zorlukların sonucunda alınmıştır.

6 NİSAN’DA BAŞLAYACAK

Şu anki plan 6 Nisan 2020 tarihinde üretimi yeniden başlatmaktır. Ancak bu durum hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı olarak yeniden gözden geçirilecek ve duruma göre değerlendirilecektir.

2021’DE KOMPLE GİDİYOR

Honda, 2021 yılında mevcut Civic Sedan modelinin üretiminin tamamlanmasını takiben Türkiye’deki otomobil üretim operasyonunu sonlandırma kararı aldı. Açıklamada, söz konusu kararın, küresel otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon alanında yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelere bağlı olarak uygun üretim kapasitesinin sağlanması gerekliliği nedeniyle alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

“Türkiye’deki otomobil üretim faaliyetlerini 22 yıldır başarıyla sürdüren Honda , bu dönemde tüm hedeflerine ulaşmış olmaktan gurur duymaktadır. Honda’nın Türkiye’de son birkaç yılda ortaya koyduğu etkileyici performans, şirketin Türkiye piyasasına duyduğu büyük güvenin en önemli kanıtıdır. Bu nedenle Honda, satış ve satış sonrası operasyonlarını müşterilerine sunduğu yüksek hizmet kalitesiyle 2021 yılından sonraki dönemde de sürdürecektir. Bu doğrultuda, Türkiye’de araç ithalatı ve dağıtımını içeren otomobil operasyonları kesintisiz olarak devam edecektir. Honda Motosiklet operasyonları bu karardan etkilenmeyecektir.”