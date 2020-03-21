Martta beklenen hareket temmuza kaldı

Cardata, koronavirüs (COVID-19) salgınının otomobil satışları etkilerini güncel verilerle analiz etti. Koronavirüs etkisiyle otomobil satışları bir süre daha zorlaşacak. Hüsamettin Yalçın, buna rağmen sene başında ön gördükleri 710 bin adetlik pazar tahminlerinde değişiklik olmayacağını söyledi.

Koronavirüs etkisiyle otomotiv pazarı derin bir bekleyiş içine girdi. Bir süre önce model yılı değişikliğiyle marta kadar bekleyen pazarı şimdi de koronavirüs etkiledi. Koronavirüs otomobil satışları için ne kadar etkili olacak?

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sıfır araca ulaşmanın bir süre daha zorlaşacağını vurguladı. Yalçın, buna rağmen sene başında ön gördükleri 710 bin adetlik otomotiv pazarı tahmininin yaşanan salgın dolayısıyla azalmayacağını ekledi. Yalçın “710 bin adetlik pazar tahminimizi koronavirüsün yarattığı etkilere rağmen koruyouz. Ertelenmiş talep, düşmeye devam eden faizler ve büyüme beklentileri nedeniyle imkan var. Ayrıca, markaların sene başında, daha bu salgın yayılmadan önce yüksek adetlerde üretim siparişleri vermesi de pazarı yukarıya taşıyacaktır. Koronavirüs salgınının önümüzdeki 3 ayda tedarik zincirinde yaratacağı sıkıntılara rağmen, birikecek talep temmuz gibi satışa dönmeye başlayacak” dedi.

PAZAR CANLI TOPLU TAŞIMA KULLANILMAK İSTENMİYOR

Hüsamettin Yalçın, “Otomobil satın almak isteyenler mart başına kadar çok ciddi bir talep yarattılar. Hatta birçok marka nisandan hazirana kadar olan dönem için tüm araçlarını sattı. Temmuza gün yazdırdı. Şu anda talep, enteresandır ki, koronavirüs salgınına rağmen artarak devam ediyor. Çünkü, salgınla birlikte insanlar hijyen endişeleri sebebiyle toplu taşıma kullanmak yerine kendilerine ait bir otomobil satın almak istiyor. Bu da talebi canlı tutuyor. Tüm bu etkenler düşünüldüğünde mart ve nisan ayı satışlarının zaten gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Cardata olarak, bu iki ay için toplamda 160 bin adet civarı bir otomotiv pazarıtahmin ediyoruz” diye konuştu.

İKİNCİ ELDE YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK

Hüsamettin Yalçın, bu dönemde, ikinci el otomobillere olan talebin sıfır araca ulaşmada yaşanan zorluklar nedeniyle yüksek seyredeceğini de belirtti. Yalçın “İkinci el pazarı için yapmış olduğumuz detaylı araştırmalar var. Cardata ikinci el araç fiyatlandırma sistemini kullanan yaklaşık 750 yetkili satıcıdan aldığımız fiyat bilgileri, yükseliş trendinin devam ettiğini gösteriyor. İkinci el araç fiyatları mart ayında da yükselmeye devam ediyor. Sıfır kilometre araç tedarikinin yetersiz olması nedeniyle cebinde parası olan müşteri ikinci ele yöneliyor. Böylelikle talep yine ikici ele kayıyor. Tüm bunların farkında olan ikinci el satıcısı da, araç fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi bu suni bir yükseliş. Yani piyasadaki satılan ikinci el araçlara göre olan bir yükseliş değil.”