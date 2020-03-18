Türk otomotiv sanayi koronavirüs ile mücadele için üretime ara veriyor. Başta Ford Otosan olmak üzere Toyota Türkiye’de üretime 2 hafta ara verdi.

Türk otomotiv koronavirüs imtihanı başladı. Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüsü Çin ve Avrupa’dan sonra Türkiye otomotiv sektörüne de bulaştı. Virüs ile birlikte dünya çapında üretime ara veren otomotiv devleri Türkiye’de de bir bir kepenk indiriyor. Geçici süre alınan önlemler karşısında, Ford Otosan’dan sonra Toyota Türkiye’de üretime ara verdi.

FORD OTOSAN 4 NİSAN’A KADAR KAPATTI

Ford Otosan yurtdışındaki üretim tesislerinde oluşan kesintiler nedeniyle üretim takviminde değişiklik ihtiyacı doğduğunu aktardı. Bu kapsamda 30 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Kocaeli Gölcük fabrikasında üretime ara vereceğini duyurdu.

TOYOTA TÜRKİYE’DE 2 HAFTA ÜRETİM YOK

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, önlemler almaya başladı. Sağlık Bakanlığının kamuoyuna duyurduğu koronavirüsün yayılmaması yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda, iş ve toplumsal sağlığı desteklemek amacıyla tedbirler almaya devam ediyor. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çalışanlarının sağlığını güvence altına alıyor. 21 Mart-5 Nisan tarihleri arasında 2 hafta süreyle üretime ara veriyor.

ÜRETİM ŞİMDİLİK SÜRÜYOR GELECEK TAHMİNİ YOK

Otomotiv sektöründe oldukça büyük bir söz sahibi olan Almanya’da da durum kritik. Almanya ihracatının lokomotifi otomotiv sektörünün de bu durumdan etkilenebileceği düşünülüyor. Audi’den bir sözcü şu an üretimin devam ettiğini ancak orta vadede, özellikle tedarik zinciri göz önünde bulundurulduğunda, durumun nasıl gelişeceğini tahmin edemediklerini kaydetti. Şirket yetkilileri, muhtemel darboğazları aşmak için önlemler üzerinde çalıştıklarını vurguluyor.

DÜNYA KRİZLE BOĞUŞUYOR

Avrupa’daki otomobil ve otomotiv yedek parça üreticilerinin de tedarik zincirindeki sorunlar ve virüs nedeniyle üretimi kısıtladıkları belirtiliyor. Fiat Chrysler’in İtalya’daki bazı fabrikalarda üretime ara verdiği bildirildi. Seat da üretimi durdurması halinde işçileri geçici olarak işten çıkarması gerekeceğini duyurdu. Volkswagen’ın Barselona civarındaki fabrikasında bir vardiya eksilttiği bildirildi.