Satışlar kötü parça temini belirsiz

Koronavirüs tehlikesi Avrupa’nın merkezi olmaya başladı. Volkswagen grubunun birçok fabrikasında üretim durdu. Şirketin dünya genelinde 670 bin çalışanı var.

Avrupa’nın merkezi haline gelen koronavirüs salgını otomotiv şirketlerini de etkiledi. Üretim yapan birçok tesis frene bastı. Alman otomotiv devi Volkswagen grubu da bunlardan nasibini aldı. DW Türkçe’nin aktardığına göre, Audi, koronavirüs nedeniyle beş fabrikasını bu hafta sonuna dek kademeli olarak tamamen devre dışı bırakma kararı aldı. Audi’den yapılan açıklamada “Satışların giderek kötüleşmesi ve tesislere parça temin edilmesindeki belirsizlik nedeniyle bazı tesislerde üretimin kesintiye uğrayacağı” belirtildi.

60 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Audi’nin üretim ve lojistik müdürü Peter Kössler “Güncel durum bizleri duyurulan önlemleri almaya, esnek ve dayanışma içinde olmaya zorluyor” dedi. Pazartesi gününden itibaren Ingolstadt, Neckarsulm, Belçika, Meksika ve Macaristan’daki tesislerde üretimin bu nedenle duracağı belirtildi. Audi’nin Almanya’daki fabrikalarında 60 bin kişi çalışıyor.

20 MART ÇALIŞMA İÇİN SON GÜN

Volkswagen de koronavirüsün etkisi altındaki Çin’de üretimi durdurmasının ardından Almanya’da benzer bir durumla karşı karşıya. Volkswagen’in Wolfsburg’daki işyeri temsilciliğinden yapılan açıklamada, Almanya’daki birçok tesiste en son 20 Mart Cuma günü çalışılacağı belirtildi. volkswagen koronavirüs

FABRİKADA VİRÜS VAKALARINA RASTLANDI

VW’nin Almanya’daki fabrikalarında yeni tip koronavirüs vakalarına rastlandığı doğrulanmıştı. Geçen haftasonunda VW’nin Kassel yakınlarındaki Baunatal ve Wolfsburg’daki tesislerinde koronavirüs vakaları ortaya çıkmıştı. Şirket söz konusu çalışanların karantinada olduğunu, durumlarının iyi olduğunu duyurdu. Koronavirüs nedeniyle işyeri temsilciliği yönetimle çok sayıda kriz toplantısı düzenlemiş ve gidişat hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu.

3 HAFTA ARA VERİLEBİLİR

Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess yaptığı açıklamada önceliğin virüsün yayılmasının engellenmesi için birçok tesisin kapatılması olduğunu söyledi. Diess “Almanya ve Avrupa’daki fabrikaların iki ya da üç hafta ara vermek zorunda olduğu ortaya çıktı” dedi. Şirket önümüzdeki dönemin kısa süreli çalışma ile aşılabileceği görüşünde. İşyeri temsilciliği ile VW yönetimi arasındaki görüşmelerde özellikle işçilerin çok yakın mesafede çalıştığı montajdaki çalışma koşulları görüşüldü. Robert Koch Enstitüsü, çalışanlar arasında belirli bir mesafe olması gerektiğini belirtiyor. Birçok çalışanın bu konuda yönetim tarafından yeterince bilgilendirilmediği eleştirileri dile getirildi. Üretimin Cuma günü durdurulması kararı da geç bulunarak eleştiriliyor.

670 BİN ÇALIŞANI VAR

VW Yönetim Kurulu Başkanı Diess şu an en önemlisinin çalışanlar ve ailelerinin sağlık ve güvenliğinin sağlanması olduğunu belirtti. VW ABD ve Meksika’daki tesislerle ilgili henüz bir karar almış değil. VW’nin dünya genelinde 670 bin çalışanı bulunuyor. volkswagen koronavirüs

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz tüm Avrupa’daki fabrikalarında üretimi 2 hafta süreyle durduğunu bildirdi. Mart sonuna kadar Alman markanın otomotiv, hafif ticari ve ağır ticari araç üretimi gerçekleşmeyecek.

NİSSAN

Avrupa fabrika kapatma kararı alan markalardan Nissan, son olarak İngiltere tesisini de geçici olarak kapattığını bildirdi. Aynı zamanda İngiltere’nin en büyük otomotiv fabrikası olan tesis, yılda 1.3 milyon aracın üretildiği ülkede 350 bin otomobil üretiyor. Nissan’ın Sunderland tesisinde Qashqai, Juke ve Leaf modelleri bantlardan iniyor.

OPEL

İngiltere’de fabrika kapayan bir diğer otomotiv firması ise Opel’in kardeşi Vauxhall oldu. Şirketten yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki tesisin 27 Mart’a kadar kapalı kalacağı aktarıldı.

SKODA

Avrupa otomotiv sektöründe bir kapatma kararı da Volkswagen Grubu markalarından Skoda’dan geldi. Çek üretici, Avrupa’daki tüm fabrikalarında üretime ara verirken, 29 Mart’a kadar işçilerinin ücretlerinin yüzde 70’ini, 5 Nisan’a kadar da yüzde 75’ini ödeyeceğini açıkladı.

PSA

Avrupa’da koronavirüs kaynaklı olarak fabrika kapatan otomotiv üreticileri arasında Volkswagen, Ford, PSA (Peugeot, Citroen, DS, Opel), Fiat Chrysler, Seat, Mercedes-Benz, Toyota ve Renault bulunuyor.