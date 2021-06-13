Hyundai Bayon üretimi için düğmeye basıldı

Hyundai Bayon üretimi başladı. Hyundai Assan tarafından İzmit’ten yola çıkacak olan B-SUV Bayon, segmentinin 3’üncü modeli olarak dikkat çekiyor.

Hyundai Bayon üretimi başladı. Hyundai Assan tarafından İzmit’ten yola çıkacak olan B-SUV Bayon, segmentinin 3’üncü modeli olarak dikkat çekiyor. Yıllık 230 bin maksimum üretim kapasitesine sahip Hyundai Assan İzmit Fabrikası, i10 ve i20’den sonra BAYON’u da hatlardan indirerek; Türk ve Avrupalı müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına anında yanıt verecek. Tamamen Avrupa pazarı için geliştirilen BAYON, ayrıca markanın SUV ürün gamını genişletmesinde önemli bir rol oynayacak. BAYON, kompakt bir gövde tipine, geniş bir iç mekana ve uzun bir güvenlik donanım listesine sahip. Ayrıca, gelişmiş bağlantı özellikleriyle de mobilite çözümlerini kusursuz bir şekilde sunan otomobil, segmentindeki beklentileri rahatlıkla karşılayabiliyor.

SUV AİLESİNİN SON ÜYESİ

Konfor ve kullanışlılık göz önünde bulundurularak tasarlanan otomobilde göz alıcı oranlar ve güçlü grafik özellikleri var. Bu sayede diğer modellerden rahatlıkla ayırt edilebiliyor. Hyundai SUV ailesindeki en son tasarım ürünü olan BAYON, oran, mimari, stil ve teknoloji arasında müthiş bir uyum da gösteriyor.

YARIŞ PİSTİNDEN İLHAM ALAN i20 N ve i20 N LİNE

Hyundai Assan’ın bantlardan indirdiği diğer modeller ise 204 PS motor gücüyle dikkat çeken i20 N ve yarışçı N kostümüyle farkındalık yaratan i20 N Line versiyonu. Sınıfında lider bağlanabilirlik ve güvenlik özellikleriyle öne çıkan i20, bu kez de sportif ruhuyla farklı bir yol izlemeye başlıyor. N logolarıyla güncel i20 modelinden ayrılan N Line versiyonu, geniş hava girişli ön tamponu, yere basma kuvvetini artıran tavan spoyleri ve difüzörlü arka tamponuyla şık bir imaj oluşturuyor.

204 BEYGİR GÜCÜNDE

Bugüne kadar Türkiye’de üretilmiş en hızlı otomobil unvanını elinde bulunduran i20 N ise bambaşka bir karaktere sahip. Yüksek performanslı 1.6 lt, 204 PS’lik turbo motoru ve dinamik teknolojik yenilikleri sayesinde maksimum sürüş keyfi sunan i20 N, 0-100 km/s arasını 6,2 saniyede tamamlıyor. Bu hızlı hot-hatch otomobilin ulaşabildiği maksimum hız ise 230 km/s. N Kalkış Kontrolü ve N-Rev Match Devir Eşleştirme de dahil olmak üzere, sportif bir deneyim için bir dizi özel yüksek performanslı işlevsellik ile donatılan i20 N’de beş farklı sürüş modu da bulunuyor.