Hyundai’nin i20 WRC’den esinlenen modeli Hyundai i20 N, 1.6 litrelik turbo motorla geliyor. 204 beygir güç üreten araç, Türkiye’de üretilen en güçlü otomobil.

Hyundai i20 N, üst düzey performans donanımlar ve agresif bir karakterle geliyor. Hyundai’nin motor sporlarında elde ettiği deneyimlerle hazırladığı özel otomobil, hızlı karakterini de i20 WRC ralli otomobilinden alıyor. Son yılların en heyecan verici hot hatch modellerinden biri olan i20 N, diğer performanslı N modellerinde olduğu gibi motor gücü, yol tutuş becerisi ve dinamik teknolojisiyle keyifli bir sürüş deneyimi vaad ediyor.

WRC’DEN ESİNLENDİ

Yeni i20 N’nin temeli motor sporlarına dayanıyor. Bu doğrultuda hazırlanan otomobilin tek hedefi, günlük hayatta maksimum performansa sahip bir spor sürüş keyfi sunmak. Diğer kardeşleri gibi markanın İzmit’teki fabrikasında Türk işçisinin emeğiyle üretilecek olan Hyundai i20 N, FIA Dünya Ralli Şampiyonası’ndaki (WRC) minimum ağırlık ile aynı değere sahip. Böylelikle, aracın doğrudan motorsporlarından geldiği anlaşılırken aynı zamanda önümüzdeki yıl üretilmesi beklenen Yeni i20 WRC’ye de ışık tutmuş oluyor.

1.6 LİTRELİK TURBO BENZİNLİ MOTOR

Hyundai i20 N, 1.6 litrelik turbo motoruyla beraber yüksek performans deneyimine rahatlıkla olanak sağlıyor ve ayrıca oldukça güçlü bir görünüm sunuyor. Güçlü modelin dış tasarımı, Hyundai’nin Sensuous Sportiness tasarım kimliğiyle birleştirilerek yüksek performanslı bir tema altında sunuluyor.

10 MM DAHA ALÇAK

Güncel i20’den 10 mm alçak olan araç, dış tasarımında da aerodinamik olarak tamamen farklı bir formda sunuluyor. Ön tarafta turbo motor için daha geniş bir hava girişine sahip bir tampon dikkat çekerken, N logolu geniş radyatör ızgarası da yarış pislerini simgeleyen damalı bayrak silüetiyle hazırlanmış. Kırmızı şeritlere sahip tampon altı spoyler de modelin performans odaklı tasarımını pekiştiriyor. Bu kırmızı renk, genişliğini vurgulayarak önce yeni tasarımlı marşpiyele ve oradan da arkaya doğru uzanıyor.

18 İNÇ’LİK JANTLAR

Diğer i20 modellerindeki gibi ön LED farlar i20 N’de de yer alırken, karartılmış arka stoplar da adeta siyah bir elmasa benziyor. Gri mat renkli özel tasarım 18 inç alaşım jantlar, 215/ 40 R18 HN-Pirelli P Zero Hyundai N lastikler ve N markalı fren kaliperleriyle de sporcu kimlik tamamlanıyor. i20 N, Hyundai N modellerine özel “Performans Mavisi” ve iki tonlu bir tarz için “Phantom Black” tavan dahil olmak üzere altı farklı renkle geliyor. Kullanılan kırmızı renkler ise Hyundai’nin motor sporları DNA’sını daha da vurguluyor.

204 BEYGİR GÜCÜNDE

Hyundai i20 N sadece dışı ve içiyle sporcu değil. Sadece altı ileri (6MT) manuel şanzımanla sunulan araç, maksimum olarak 204 beygir güç üretiyor. Bu verimli motor performansını 275 Nm tork ile süsleyen i20 N, i20 WRC Coupe ile aynı ağırlıkta yani tam 1190 kg’da. Bu ağırlık, aracın sınıfındaki en iyi ağırlık değerine sahip olduğunu gösteriyor. Hyundai i20 N, 0-100 km/s arasını 6.7 saniyede tamamlarken aynı zamanda maksimum olarak 230 km/s hız yapabiliyor.

LAUNCH CONTROL SİSTEMİ DE VAR

Normal yol koşulunda veya yarış pistlerinde daha etkili bir kalkış için özel bir sisteme (Launch Control) sahip olan otomobil, daha düşük devirlerde dahi daha fazla tork ve güç sağlıyor. i20 N, maksimum torkunu da 1.750 ile 4.500 devirleri arasında tutuyor ve 5.500 ile 6.000 arasında da maksimum güce ulaşıyor. Bu devir aralığı, orta ve yüksek hızlarda hızlanmayı iyileştiriyor ve çeşitli sürüş koşullarında yüksek performans sağlıyor. Ayrıca, ön tekerleklere gelen güç aktarımını kontrol etmek için torsiyon dişli tip Mekanik Sınırlı Kaymalı Diferansiyel (m LSD) de kullanılıyor. Bu eklenti ile daha sportif ve daha çevik bir sürüş için optimum çekiş sağlanıyor ve özellikle virajlarda tutuş maksimum sevieyelere ulaşıyor.

ÖZEL BİR ŞASİ VE YÜRÜYEN AKSAM

Hyundai mühendisleri, yol tutuşu için güncel i20’nin şasisini, süspansiyonunu, frenlerini ve direksiyonunu baştan sona modifiye ederek i20 N için adeta özel olarak yeniden üretmiş. N için geliştirilmiş özel şasi, her yolda ve her türlü hava koşulunda daha sorunsuz yol tutuşu sunabiliyor. Pist performansı için 12 farklı noktadan güçlendirilen bu şasi, bazı yerlerde ek dirseklere ve bağlantı parçalarına sahip.