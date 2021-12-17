Hyundai yeni robotunu tanıttı

Hyundai’nin geliştirdiği yeni droid robot (MobED), alçak ve düz bir gövde ile üretiliyor. MobED, esnek direksiyon açıları ve dingil mesafesiyle zorlu alanlarda rahatlıkla hareket edebiliyor.

Hyundai Motor Grubu, Mobil Eksantrik Droid (MobED) ile en yeni robotik teknolojilerini kullanan küçük mobilite platformunu duyurdu. Mobil Eksantrik Droid (MobED) adını verdiği yeni nesil robot, yenilikçi bir tasarıma sahip. En dik ve engebeli yollarda bile optimum hareket sağlayan bağımsız süspansiyonlar ve dört tekerlek, düz ve dikdörtgen şeklindeki gövdeye üstün bir manevra kabiliyeti kazandırıyor. Bu gelişmiş süspansiyon, dingil mesafesini ve direksiyon açılarını serbestçe ayarlayarak platformun en zorlu ortamlarda kolaylıkla hareket etmesine olanak tanıyor. MobED, genel olarak iç mekanlarda ve engebeli arazi koşullarında kullanılacak. Şirketlerin mevcut personellerine yardım edecek olan robotlar ayrıca ulaşılması zor yerlere de rahatlıkla girerek hem zamandan tasarruf ettirecek, hem de can güvenliğini ön planda tutacak.

HER TEKERLEĞİNDE MOTOR VAR

Gelişmiş bir “Eksantrik Tekerlek” tahriki ve yüksek teknolojili direksiyon ile hareket eden robot, fren ve yükseklik kontrol sistemleri de dahil olmak üzere en yenilikçi mobilite teknolojileriyle donatılmış. MobED, çeşitli yol yüzeylerine optimum uyum sağlarken aynı zamanda her bir tekerleğinde motor bulunduruyor. Bu motorlardan tekerleklere anlık olarak güç gelirken, hassas direksiyon tepkileri de gövdenin genel duruşunu en ideal şekilde kontrol ediyor. Bu sayede çok yönlü hareket kabiliyeti artırılırken, yüksek veya alçak zeminler algılandığında da hareket hızı ve seyir yönü de etkilenmemiş oluyor. Stabilizesi oldukça yüksek olan robotun 12 inçlik büyük lastikleri ise darbeleri ve titreşimleri emerek gövde üzerindeki yük veya kırılacak eşyaları zarar görmeden götüreceği yere taşıyor.

TEK ŞARJLA 4 SAAT SÜRÜŞ

Tam 67 cm uzunluğunda, 60 cm genişliğinde, 33 cm yüksekliğinde ve 50 kg ağırlığında olan robot, dingil mesafesini ise yüksek hızlı sürüşte optimum denge için 65 cm’ye kadar genişletebiliyor. Daha dar ve daha engebeli alanlarda ise bu mesafeyi düşük hızlı manevralar için 45 cm’ye düşürüyor. Maksimum olarak 30 km/s hız yapabilen robot, 2 kWh pil kapasitesine sahip. Bu pil sayesinde tek bir şarjla yaklaşık dört saat sürüş yapabiliyor.

5 OCAK’TA SAHNEYE ÇIKACAK

Mobilite gereksinimleri ve modülerlik için tasarlanan MobED, monte edilen cihaza bağlı olarak çeşitli uygulamalarda kullanılabiliyor. MobED ayrıca, insanların taşınması için de dikkat çekici bir özelliğe sahip. Yaşlılar veya engelliler için bir mobilite cihazı olarak öne çıkan robot aynı zamanda bebek arabası olarak da kullanılabiliyor. Hyundai Motor Grubu, bu gelişmiş robotunu 5-8 Ocak 2022 tarihleri arasında Amerika’da düzenlenecek CES 2022’de görücüye çıkaracak.