İkinci el boyalı araç alınır mı? Sorunun cevabını RS Servis CEO’su Ünal Ünaldı veriyor. Ünaldı “Fabrika kalınlığından daha kalın atıldığı için boyalı denilerek bir aracın değerinin düşmesi algısı çok yanlış. Standartlara uygun, kurumsal firmaların yaptığı boya işlemi aracın değerini düşürmez, artırır” dedi.

İkinci el boyalı araç alınır mı? sorusunun cevabını RS Servis CEO’su Ünal Ünaldı veriyor. Ünaldı, 2000’lerin başı itibariyle ikinci el pazarında ortaya çıkan “boyasız araç” konusunda çok yanlış bir algının oluştuğunu söyledi. Ünaldı, trafikteki araç yaşının 12,8 olduğunu ve boyasız araç bulmanın çok zor olduğunu belirtti. “Ekspertiz firmalarının yaygınlaşması ile birlikte güven problemi aşıldı. Boyalı parça tespiti eskiden ustaların göz kararıyla ve meges kısımlarına dokunarak yapılırdı. Artık boya kalınlık ölçüm cihazlarıyla boya ve vernik kalınlıkları otomobil üreticilerinin boya kalınlığına göre ölçülüyor. Fakat özel ve yetkili servislerde yapılan boya, fabrika boya kalınlığından daha fazla olduğu için boyalı parça deniliyor ve satın alma değeri düşürülüyor, bu çok yanlış bir algı” dedi.

AVRUPA’DA BOYALI ARAÇ DAHA DEĞERLİ

Ülkemizdeki ikinci el alışkanlıklarıyla Avrupa ve ABD’deki alışkanlıkları karşılaştıran Ünaldı, ortalama 5 yaşındaki bir aracın doğa ve trafik şartları sebebiyle ilk günkü gibi görünemeyeceğini söyledi. Ünaldı: “Zaman içerisinde kışın yollara atılan kimyasallar ve tuz ile iyotlu deniz havası ve güneş boyanın en kötü düşmanlarından. Birçok aracın boyası 7 yılın ardından bu sebeplerle paslanır, matlaşır. Paslanmış, matlaşmış, çizikler içindeki bir araca Avrupa’da ya da ABD’de alıcı bulmak çok zor. Bizde tam tersi bu araçlar daha değerli gibi bir algı yaratılıyor. Oysa standartlara uygun şekilde boyanan bir araç yenilenmiş, temizlenmiş olur ve bahsettiğimiz topraklarda daha yüksek ikinci el değerine sahiptir. Bizim gibi yapılan boyaya 2 yıl garanti veren kurumsal firmalar tarafından boyanmış araçları, TSE belgeli, güvenilir ekspertiz firmaları tarafından ekspertizi yapılmış olması şartıyla rahatlıkla satın alabilirsiniz.”