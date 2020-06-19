BMW 6 bin çalışanını işten çıkarıyor. BMW işten çıkarmalara devam ederken 10 bin sözleşmeli taşeron işçinin kontratlarını uzatmama kararı aldı.

Alman otomobil devi BMW 6000 çalışanını işten çıkartarak bünyesindeki 10 bin sözleşmeli taşeron işçinin kontratlarını uzatmama kararı aldı. Euronews Türkçe’nin aktardığına göre, BMW yöneticileri daha önceki açıklamalarında tüm dünyada ve Avrupa’da yaşanan koronavirüs salgını ve bunun getirdiği ekonomik kriz nedeniyle küçülmeye gideceğini duyurmuştu. Münih merkezli firmanın yaptığı açıklamada yönetim ve çalışma konseyinin konu üzerinde anlaştığını duyurdu. Bazı çalışanlara kısmi emeklilik hakkı verildi. 50’li yaşlarını geçen ve BMW’den ayrılmak isteyenlere de kıdem tazminatı verileceği belirtildi.

40 SAATLİK ÇALIŞMA 38’E DÜŞÜRÜLDÜ

Şirkette haftada 40 saat çalışan işçilerin bazılarının mesaileri 38 saate düşürdü. Maaşlarından feragat eden çalışanlara da ek tatil günleri verileceği açıklandı. BMW yöneticileri şirket kar ettiği sürece operasyonel işten çıkarmaları, yapılan anlaşma kapsamına almayacaklarının da altını çizdi.

2020 ÇOK İÇ AÇICI DEĞİL

BMW İnsan Kaynakları Direktörü Ilka Horstmeier şirketin kısa vadede kara geçebilmesi için gelecek merkezli bazı önlemler aldıklarını söyledi. Horstmeier “Bu önlemler bize uzun vadede yeniliklere açık ve girişimci hale getirecek” dedi. CEO Oliver Zipse, geçen ay “2020 dönemi için kar tahminlerimiz pek iç açıcı değil. Çin pazarı harici diğer ülkelerdeki satış rakamları çok yavaş düzeliyor” demişti. BMW 2019 yılında bir önceki seneye göre karının yüzde 10 oranında düştüğünü açıklamış, teknoloji yatırımları, randıman ve ürün giderlerine 12 milyar euro harcandığını belirtmişti.