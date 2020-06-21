1 Temmuz’da ÖTV indirimi olacak mı?

ÖTV indirimi olacak mı? Bu sorunun cevabını OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu verdi. Şahsuvaroğlu “ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki ‘ÖTV indirimi’ beklemiyoruz” dedi.

ÖTV indirimi olacak mı? Bu sorunun cevabını OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu verdi. Talebin artmasıyla birlikte bayide yeni araç bulamayan tüketici, ikinci ele yöneldi. Burada da ikinci eli bayideki sıfırla bir tutan satıcı fiyatları tavana vurdurdu. Öte yandan piyasada bir de ÖTV indirimi yapılacağı haberleri yayılmaya başlandı. Dolaşan bu asılsız haberi Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu cevaplandırdı. Şahsuvaroğlu “Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz yetkili satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki ‘ÖTV indirimi’ beklemiyoruz” dedi.

TEDARİK SÜRESİ BİRAZ DAHA UZAYABİLİR

Murat Şahsuvaroğlu şöyle devam etti: “Otomotiv sektörü geçmiş aylarda pandemi nedeniyle durmaya yakın olan satışlar nihayet mayıs ayıyla birlikte harekete geçti. Şu anda haziran ayında otomotiv satışları geçen seneki haziranın üstünde kapanacak gibi bir performans gösteriyor. Bulunurlukla ilgili sıkıntı ise hepimizin sıkıntısı, sonuçta bizler de tüketiciyiz. Fakat yan sanayiyle birlikte otomotiv fabrikalarının yeniden üretime başlamaları mayıs ayının son haftasına denk geldi. Bizim Türkiye’de sattığımız araçlarda her 10 otomobilin yaklaşık 6-7 tanesi ithal olduğu için Avrupa’daki pazarlar kendi pazarlarını hareketlendirmek, kendi ekonomilerini döndürmek için öncelikle kendi piyasalarına araç vereceklerdir. Türkiye’ye ise ilk aşamada araç veremeseler de hemen ardından tedariğimize yardımcı olacaklardır. Bulunurlukla ilgili birkaç ay daha bir sıkıntı yaşayacağız ama Türkiye’de üretilen araçlar için şu anda üretimin bütün çarkları dönüyor.”

HER İSTENİLEN DONANIM STOKTA YOK

“Bazen tüketicinin istediği model, donanım seviyesi stoklarda olmayabiliyor” diye Murat Şahsuvaroğlu “Bunların tedariği bir miktar uzayabiliyor. Bugün herkesin showroomunda gösterdiği, sattığı araçlarla donanım seviyeleri, renk seçenekleri, aksesuar seviyeleri değiştiği için 2-3 aya varan süreler oluyor ama daha çok bu bize yurt dışından gelen araçlarla ilgili bir durum. Yerlide ise şu anda bunu söylememiz doğru değil. Yerli ürünlerde yine bir aylık bir zaman içerisinde araç bulunabiliyor. Bu ay da geçen sene Haziran’da 42 bin 700 adet satılmıştı. Bu sene haziranda da rakamlar gösteriyor ki 50 binleri göreceğiz. Piyasalardaki dengeyi sağlamak bu dönemde güç olsa da tüm taraflar olarak üreticisi, ithalatçısı, yan sanayicisi araç bulunurluğunu çözmek için elinden gelen gayreti sarf ediyor” dedi.