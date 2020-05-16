Fiyatı en çok artan ikinci el araçlar

Virüs döneminde ikinci el fiyatı en çok artış gösteren otomobiller belli oldu. İkinci el fiyatı en çok artan otomobilleri açıklayan Cardata modelleri sıraladı.

İkinci el değer kaybetmeyen araçlar

Yeni tip koronavirüs salgını, küresel çapta otomotiv üretimini ve pazarı olumsuz etkiledi. Türkiye’de ise özellikle yılın ilk aylarında sıfır otomobil tedarikinde yaşanan sıkıntılar, pandemi süreciyle daha da uzadı. 2019 yılının Aralık ayından 2020’nin Nisan ayına kadar olan dönemde, tüketici yeniden ikinci ele yönelirken, ikinci el fiyatları artmaya devam etti. Bu kapsamda, otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, Aralık-Nisan dönemine ait kapsamlı bir ikinci el analizi çıkardı. Cardata verilerine göre; Aralık-Nisan döneminde, fiyatı en çok artan ikinci el otomobil yüzde 24,07 ile 2016 model Honda Civic 1.6 i-VTEC Eco oldu. 2015 model yılı Ford Focus 1.5 TDCI, yüzde 23,75 fiyat artışıyla ikinci sırada geldi. İkinci el değeri yüzde 22,22 artan 2015 model Dacia Duster 1.5 DCI 4×4 üçüncü sırada yer aldı. Bu modelleri, yüzde 21,96 fiyat artışıyla BMW 520d takip etti. Yüzde 21,22 artışla Hyundai i20 1.4 MPI da sıralamaya girdi.

FİYAT ARTIŞLARI YÜZDE 10’UN ÜZERİNDE

Türkiye pazarında en çok satan ikinci el araçların fiyat artışlarına bakıldığında ise, dört ayda ortalama yüzde 12,33’lük artış yaşanması dikkatleri çekti. Cardata verilerine göre, Aralık-Nisan döneminde, ülkemizde en çok satan ilk 3 model. 2015 model Volkswagen Passat, 2017 model Fiat Egea ve 2016 model Volkswagen Passat oldu. Bu dönemde, 2015 model Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT’nin fiyatı yüzde 11,87 oranında arttı. İkinci el değer kaybetmeyen araçlar

2017 model Fiat Egea 1.3 MultiJet’te bu artış yüzde 10,18 olarak gerçekleşirken, 2016 model Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT yüzde 11,03 oranında fiyat artışı yaşadı. En çok fiyat yükselişi yüzde 16,04 ile 2015 model Ford Focus 1.6 TDCI oldu. Bu modeli sırasıyla yüzde 15,14 fiyat artışıyla 2016 model yılına ait Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT ve yüzde 14,82 fiyat artışıyla 2017 model Renault Megane 1,5 DCI takip etti.

İKİNCİ EL YİNE KAYBETMEYECEK

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın “Senenin başında, 0 kilometre araç tedarikinde ciddi bir bulunurluk problemi vardı. Buna, Mart ayından itibaren Covid-19 salgınının getirdiği etkiler de eklenince 0 kilometre araç neredeyse bitti. Talep ikinci ele doğru yöneldi. Şu anda, ikinci el araç fiyatları yaşanan talep patlamasından dolayı yükselmeye devam ediyor. Markalar, Mayıs ayı itibariyle yeniden üretime döndü ama bu dönüş az kapasite ve az üretimle gerçekleşiyor. Yani önümüzdeki Mayıs, Haziran ve Temmuz döneminde de ikinci ele olan talep devam edecektir. Diğer yandan, kurdaki artışın araç fiyatlarına yansıması nedeniyle 0 kilometre fiyatlarının bugünden yüzde 7-8 oranında daha yukarıda olacağını öngörmekteyiz. Sonuç olarak, ikinci elde yükselen fiyatların geri gelmeyeceğini, aksine belirli bir ölçüde artmaya devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.

İşte İkinci Elde Fiyatı En Çok Artan 10 Otomobil (Aralık 2019-Nisan 2020):

2016 model Honda Civic 1.6 i-VTEC Eco 60 bin km %24,07

2015 model Ford Focus 1.5 TDCI 75 bin km %23,75

2015 model Dacia Duster 1.5 DCI 4×4 75 bin %22,22

2011 model BMW 520d 135 bin km %21,96

2017 model Hyundai i20 1.4 MPI 2017 45 bin %21,22

2014 model VW Golf 1.6 TDI 90 bin %20,82

2015 model VW Jetta 1.6 TDI 75 bin %19,96

2015 model Citroen C-Elysee 1.6 HDI 75 bin %19,87

2016 model Dacia Duster 1.5 DCI 4×4 60 bin %19,50

2015 model Ford Focus 1.5 TDCI 75 bin %19.07