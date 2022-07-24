İkinci elde çok söylenen yalanlar neler? TÜSED Başkanı Ahmet Nedim Erdem, “Karşı tarafın hasarı TRAMER’e yansıtılmış, sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut, hasar kaydı var ancak tutar yok gibi söylemlerin hiçbiri gerçekliği yansıtmamaktadır.” açıklamasını yaptı.

İkinci elde çok söylenen yalanlar neler? Ülkemizde dolandırıcılık vakalarına en çok konu olan ikinci el araç pazarıyla ilgili olarak Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği’nden uyarılar peş peşe geldi. Haksız kazanç elde etmek adına bilinçli olarak yanlış beyanda bulunan satıcıların söylemlerinin zaman içerisinde “doğru bilinen yanlışlar” haline geldiğinin altını çizen TÜSED Başkanı Ahmet Nedim Erdem, hasar kaydı konusunda tüketicileri aydınlattı.

KASKODAN PARA ALMAK İÇİN SİGORTA

ŞİŞİRMESİ HASAR KAYDI MEVCUT

Satılan araçtan daha yüksek kar elde etmek için en sık başvurulan “kaskodan para almak için sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut” söylemine açıklık getiren TÜSED Başkanı Erdem, “Bir kaza yaşandıktan sonra, onarım için araç servise gönderilir, servisteyken kaza nasıl olmuş, onarım maliyeti nedir, birçok hususu göz önünde bulundurarak bağımsız ve tarafsız sigorta eksperi tespit eder. Ekspere rağmen servis ya da araç sahibi istek ve arzularına göre bir onarım bedeli çıkaramaz. Bu durum tüm sürece aykırı ve mümkün değil. Aslında çok küçük bir hasarı vardı fakat kaskodan para almak adına sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut söylemlerine karşı tüketicilerin dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz.” dedi.

KARŞI TARAFIN TRAMERİ BENİM

ARACA YANSITILMIŞ ABİ

Yine en sık başvurulan yalan beyanlardan biri olan “karşı tarafın hasar bedeli araca işlenmiş” konusuna da değinen Erdem, böyle bir durumun da sistemsel olarak mümkün olmadığını söyledi: “Hangi araca, kaza sonrası onarım için hangi işlem yapıldıysa, tekil olarak ayrı ayrı her bir aracın şasi numarasına işlenir. Mevzuat gereği hiçbir sigorta şirketi, karşı tarafın hasarını suçlu olunsa dahi aracın hasar bedeline ekleyemez.”

HER HASAR KAYDININ BEDELİ MUTLAKA SİSTEMDE VAR

TRAMER kayıtlarında bedelsiz hasarlarla karşılaşılabildiğini ifade eden TÜSED Yönetim Başkanı Ahmet Nedim Erdem, eksperlerin tam zamanlı veri aktarımı gerçekleştirdiğini; ancak hukuki süreçler, sigorta şirketlerinin olası hatalı bildirimleri, hatalı poliçe numaraları sebebiyle hasar kaydı tutarının plaka sorgulamalarında ortaya çıkmadığını belirtiyor. Bu gibi durumlara karşı bir araç satın almayı düşünen tüketicilerin, satın almayı düşündükleri aracın şasi numarası üzerinden sorgulama yapmasını tavsiye ediyor.